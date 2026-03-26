‘Quando você cria um negócio com propósito, você está transformando o mundo’, diz CEO da Smart Fit

Edgar Corona, CEO da Smart Fit, defende que, para um negócio ser bem-sucedido, é necessário ter paixão e ver propósito no que se faz. “Quando você cria um negócio com propósito, você está transformando o mundo”, afirma ele.

Essa afirmação foi tema central de sua palestra para os alunos da graduação em Administração da Escola de Negócios Saint Paul, realizada nesta quinta-feira (26).

Do começo à expansão global

O crescimento da Smart Fit foi impressionante. De uma única unidade em São Paulo, a empresa agora é a terceira maior rede de academias do mundo. São mais de 5 milhões de clientes, 984 academias no Brasil e presença em 16 países (incluindo o recente ingresso no mercado do Marrocos). Em 2025, a marca alcançou um recorde de 346 novas unidades, consolidando-se como a maior rede de academias da América Latina.

Para Corona, a chave desse sucesso foi o padrão operacional consistente.

"Você não consegue expandir se não tiver um padrão estabelecido." Edgar Corona, CEO da Smart Fit.

Para ele, garantir a qualidade e a consistência em cada novo mercado foi fundamental para a expansão internacional bem-sucedida da marca.

Além disso, a empresa tem mantido um portfólio diversificado com 12 marcas diferentes, como Smart Fit e Bio Ritmo, todas focadas em tornar o acesso à saúde e ao bem-estar mais acessível.

Reflexões sobre gestão e crescimento empresarial

Corona também vê como fundamental o papel de lideranças na construção de equipes e na criação de um ambiente de trabalho engajado e produtivo. “Que tipo de mudanças você fez na vida das pessoas que estão ao seu lado?”, questionou.

Ao gerar engajamento, um líder transforma seu time em uma “força potente”, capaz de enfrentar desafios e alcançar grandes resultados.

O CEO explica que o desenvolvimento de um bom time é essencial para o crescimento da empresa, e que todo líder deve ser sensível às necessidades de seus colaboradores. Em sua visão, "sempre tem um aprendizado para aplicar no dia a dia", não importa o tamanho do negócio.

Lições de liderança e inovação

A palestra foi uma verdadeira aula de liderança e inovação, abordando não apenas as estratégias que impulsionaram a Smart Fit, mas também os princípios que orientam o sucesso de qualquer negócio. A ideia de que um bom planejamento, aliado à sensibilidade com a equipe e o mercado, é essencial para o crescimento sustentável de uma empresa.

Edgar Corona fala sobre o mercado do empreendedorismo. (Reprodução / Stephany Ravaioli)

Edgard motivou os alunos a estarem sempre abertos ao aprendizado contínuo e à adaptação, afirmando que, "onde existe um negócio, seja pequeno, médio ou de grande porte, há sempre algo a aprender."

Sua visão estratégica, focada no crescimento tanto interno quanto externo da empresa, e sua reflexão sobre o papel do líder, deixaram um impacto duradouro nos alunos da Escola de Negócios Saint Paul.

O CEO da Smart Fit provou, mais uma vez, que negócios bem-sucedidos não são apenas construídos sobre ideias inovadoras, mas também sobre pessoas engajadas e alinhadas com o propósito da empresa.