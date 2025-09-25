Em busca do “match” perfeito: como é o processo seletivo da Escola de Negócios Saint Paul

O sistema de seleção de universidades nos Estados Unidos serve de inspiração para a graduação em administração da Escola de Negócios Saint Paul. Diferentemente do sistema brasileiro, que prioriza a avaliação de conhecimento por meio de uma única prova, o sistema americano leva em conta o histórico escolar, as atividades extracurriculares, cartas de recomendação e entrevistas.

Tudo em busca de um “match” perfeito entre escola e estudante. Com base nesse modelo de seleção, a graduação em administração da Escola de Negócios Saint Paul criou um processo dividido em três etapas, que começa com a análise de diversos tipos de provas (nacionais e internacionais), histórico escolar, portfólio e vídeo de apresentação, passa por um curso imersivo de um dia e termina com uma entrevista.

A Escola de Negócios Saint Paul também criou um programa pré-faculdade destinado a jovens de 15 a 18 anos. O objetivo é não apenas fornecer uma introdução ao mundo corporativo, mas também preparar os participantes para os desafios reais que enfrentarão no futuro acadêmico e profissional.

NextGen Program

O NextGen Program tem como objetivo proporcionar uma vivência prática e dinâmica aos jovens, permitindo que eles experimentem o que é o aprendizado de alto nível, similar ao de executivos e profissionais do mercado.

Segundo José Cláudio Securato, CEO e fundador da Saint Paul, “nosso objetivo é oferecer uma formação antecipada, prática e transformadora, que ajude esses estudantes a fazer escolhas conscientes sobre seu futuro acadêmico e profissional”.

As primeiras turmas do NextGen Program aconteceram entre os meses de julho e agosto de 2025. Ao longo da imersão, os alunos tiveram acesso a uma programação diversificada, que incluiu temas como comunicação, empatia, liderança, finanças, investimentos e empreendedorismo.

Os participantes foram introduzidos ao universo da inteligência artificial, com aulas práticas de ferramentas como ChatGPT e Notion AI.

Eles também participaram de discussões sobre finanças e investimentos, simulando decisões de mercado e abordando temas como renda fixa, ações e criptomoedas. E tiveram a oportunidade de vivenciar a cultura corporativa e o empreendedorismo na prática, com visitas a empresas como BTG Pactual e Meta.

Novas edições da imersão acontecem mensalmente. “Queremos levar o NextGen a todas as grandes cidades do Brasil, permitindo que jovens de diferentes regiões vivenciem essa experiência transformadora”, afirma Adriano Mussa, reitor da Saint Paul.