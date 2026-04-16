Como o ESG na educação pode gerar retorno real e formar líderes estratégicos nas escolas

Ao completar 115 anos, o Colégio Antônio Vieira se consolida como um modelo de geração de valor alinhado às práticas de ESG no Brasil.

Fundado em 1911 pela Companhia de Jesus, o colégio reúne cerca de 2.900 alunos e demonstra, na prática, como a educação pode ser estruturada com foco em governança, impacto social e sustentabilidade.

Em entrevista à Exame, o diretor-geral, Professor Sérgio Silveira detalha como a instituição integra tradição e inovação em um contexto cada vez mais orientado por métricas de valor e responsabilidade.

ESG como estratégia de valor no longo prazo

Em um cenário em que critérios ESG ganham peso nas decisões corporativas, o Colégio Antônio Vieira se posiciona como um ativo relevante na formação de capital humano preparado para essa nova lógica de mercado.

A instituição articula valores jesuítas com práticas contemporâneas, criando um ambiente educacional que dialoga diretamente com as demandas de empresas que priorizam sustentabilidade, ética e governança.

A consistência dessa estratégia se aproxima da lógica de organizações que constroem vantagem competitiva por meio de visão de longo prazo. O alinhamento entre propósito e execução fortalece a reputação institucional e amplia sua relevância em um mercado que valoriza impacto mensurável.

Impacto social com retorno comprovado

No eixo social, o projeto de assistência social garantido pelo CEBAS estrutura uma política de inclusão com resultados concretos. Atualmente, cerca de 140 alunos são beneficiados com bolsas integrais. "São bolsistas que têm a mesma qualidade de ensino dos demais, os mesmos professores, o mesmo material", afirmou Silveira.

A experiência vai além da sala de aula. Os estudantes participam de atividades em comunidades vulneráveis e entram em contato direto com diferentes realidades. "Eles vão vivenciar o trabalho, vão vivenciar a forma como essas pessoas lidam com suas dificuldades no dia a dia", disse o diretor.

Os dados internos indicam zero evasão entre bolsistas e desempenho acima da média no ENEM. Em um país onde 27 por cento dos jovens mais pobres não têm acesso à educação de qualidade, segundo o IBGE, os resultados apontam para um retorno social consistente e mensurável.

Governança como base de consistência institucional

A longevidade do colégio está diretamente associada à sua estrutura de governança. Com 115 anos de história, a instituição mantém um modelo de gestão que combina tradição e capacidade de adaptação. "É um colégio centenário que nasce com valores cristãos, os valores jesuítas, e vai se adaptando às demandas do tempo presente", afirmou Silveira.

A presença de um conselho diretivo e o compromisso com equidade e transparência reforçam a credibilidade institucional. Esse modelo garante previsibilidade e estabilidade, fatores centrais em ambientes que exigem confiança e consistência operacional.

No campo ambiental, o Vieira incorpora práticas sustentáveis ao cotidiano escolar e ao processo de aprendizagem. Adoção de coleta seletiva, coleta de água da chuva e programas de eficiência energética fazem parte de uma abordagem integrada, que conecta teoria e prática.

Projetos interdisciplinares abordam temas como mudanças climáticas e ampliam a visão dos alunos sobre responsabilidade ambiental. "Nossa educação tem sentido quando toca e transforma o coração daqueles que têm acesso a ela", afirmou o diretor.