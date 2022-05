Empresa oferece formação gratuita em criptoativos e paga R$ 2 mil

A Transfero, empresa suíço-brasileira de soluções financeiras com Blockchain, abriu inscrições para nova turma do curso de formação para trabalhar no mercado de criptoativos.

O objetivo é formar até 100 pessoas até o final do ano e recrutar os talentos para vagas na empresa. Nesta edição, serão 15 vagas para o curso gratuito de seis meses.

Os alunos ainda vão receber um bolsa de R$ 2 mil, com parte do valor dado em benefício flexível para ser distribuído com saúde, mobilidade, alimentação e outros.

Márlyson Silva, Chief Strategy Officer da empresa e responsável pelo programa, conta que a Transfero Academy faz parte da veia educacional da cultura da empresa.

“A meta é que os participantes se tornem talentos com a capacitação e as competências técnicas necessárias para serem contratados dentro do próprio grupo ou por parceiros do mercado de ativos digitais”, diz.

Como participar do curso

Para se inscrever, não é necessário ter graduação ou experiência na área. Os candidatos devem ter ensino médio completo, ter mais de 18 anos e ainda ter tempo disponível para os seis meses de curso.

Com as aulas presenciais, os alunos também precisam ter disponibilidade para morar no Rio de Janeiro.

Os alunos vão aprender linguagens como Python, C#/.Net, React, Solidity e Rust. Também haverá conteúdo sobre Big Data, Análise de Dados, automação de tarefas, DevOps, Blockchain, educação financeira, economia e contabilidade.

As inscrições ficam abertas até o dia 31 de maio pelo site da Transfero Academy. As aulas têm início no dia 6 de junho.

