Programa oferece 20 mil bolsas para formar desenvolvedores full stack

A empresa de tecnologia TQI lançou o programa “TQI full stack Developer” com 20 mil bolsas de estudo para formação de desenvolvedores. No final do programa, os alunos poderão concorrer a vagas de emprego na empresa.

O programa foi organizado em parceria com a plataforma de educação Digital Innovation One (DIO).

As bolsas darão acesso à educação gratuita para pessoas que estejam iniciando sua trajetória profissional ou trabalhadores que queiram migrar para a área de tecnologia.

Cristiano Oliveira, general manager da TQI, comenta que a proposta de formação gratuita é uma resposta à falta de profissionais especializados no mercado.

“Queremos abrir as portas da TQI para quem quiser trabalhar na área, mas não somente isso, queremos agitar o ecossistema e promover aprendizado de qualidade para que esses profissionais sejam livres para descobrir e produzir conhecimento novo, inédito, criar, empreender", diz.

O que é desenvolvedor full stack?

Full stack é o profissional que sabe trabalhar tanto no chamado front-end, a parte de interface direta de uma aplicação com o usuário, e também no back-end, que é a interação da aplicação com o banco de dados, autenticação de usuário e configuração do servidor.

Os alunos terão acesso a 125 horas de conteúdo focado em linguagens como HTML, CSS, JavaScript e ReactJS para front-end; e Java para back-end. Um diferencial do bootcamp é criação de um módulo apenas para introdução sobre qualidade.

Veja o conteúdo do bootcamp:

Criando seu Primeiro Repositório no GitHub Para Compartilhar Seu Progresso

Desenvolvendo um cardápio padrão e morphing menu com CSS Transitions

Desenvolvendo um jogo da memória

Criando um front-end totalmente componentizado na prática com ReactJS

Criando um Banco Digital com Java e Orientação a Objetos

Explorando Padrões de Projetos na Prática com Java

Desenvolvimento de testes unitários para validar uma API REST de gerenciamento estoques.

Como se inscrever nas bolsas

Todo o conteúdo do curso deve ser finalizado até o dia 24 de julho. As inscrições estão abertas até o dia 27 de maio e devem ser feitas pelo site do programa.

