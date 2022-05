Trabalhe em startups: confira mais de 200 vagas abertas

De executivos a analistas, muitos profissionais têm trocado grandes companhias por negócios inovadores recém-criados, em um movimento de migração das empresas tradicionais para as chamadas startups.

Segundo dados da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), o número de startups no Brasil aumentou 20 vezes nos últimos oito anos, totalizando mais de 12 mil empresas do tipo no país.

Seja por uma ideia de negócio ousada ou pela capacidade de proporcionar grande ascensão na carreira do profissional, o fato é que há bastante procura por oportunidades nessas empresas inovadoras de crescimento acelerado.

Pensando nisso, a EXAME listou mais de 200 vagas de emprego em startups aqui no Brasil. As posições são para trabalho remoto e presencial e contemplam diversas carreiras diferentes. Confira:

Contabilizei

A Contabilizei, um dos maiores escritórios de contabilidade do país, está com 130 vagas abertas nas áreas de tecnologia, dados, produto, marketing, vendas, contabilidade, fiscal, financeiro e recursos humanos.

Há oportunidades considerando o modelo de trabalho remoto e também presencial.

Até o final do ano, a empresa contará com 500 novas vagas para atuação em todo Brasil. .

Os interessados devem se inscrever na página de carreiras da empresa.

Casai

A Casai, startup de hospedagem inteligente que chegou ao país em maio de 2021, conta com mais de 1400 unidades espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis e seus apartamentos de alto padrão com tecnologia smarthome estão localizados nos melhores bairros das principais metrópoles da América Latina.

Entre as vagas abertas, destacam-se posições de tecnologia, como a de desenvolvedor back-end. Confira todas as oportunidades abertas no link, basta selecionar o filtro para a cidade desejada.

Resale

Proptech fundada em 2015, a Resale é um outlet de imóveis que desenvolve soluções para gestão e venda de ativos que retornam ao mercado provenientes das instituições financeiras, grandes empresas ou Governos.

Por meio das suas plataformas, tanto essas instituições quanto o cliente final podem ter acesso à tecnologias de ponta que tornam o processo de compra e venda mais ágil, fácil e barato. No momento, a proptech está com uma vaga para Desenvolvedor Sênior e para se candidatar, basta acessar o link.

Trela

A Trela, startup brasileira que conecta produtores de alimentos a compradores por meio de compras em grupo, está com 14 vagas abertas nos setores de tecnologia, marketing, operações, produtos e vendas.

Dentre as vagas, a empresa está com urgência para o cargo de Software Engineer, para trabalhar em squads multidisciplinares de alta performance, diretamente com o CTO da empresa.

Com contratação em modelo integral, as vagas estão disponíveis nas cidades de São Paulo e Minas Gerais. Para se candidatar, basta acessar o site oficial de contratação da empresa.

Progic

Com 12 anos de experiência no fornecimento de soluções tecnológicas para TV Corporativa, a Progic, empresa referência em Comunicação Interna no mercado, está com vagas abertas para o cargo de Desenvolvedor Front-end. As oportunidades são para a cidade de Florianópolis. Para mais informações, acesse o link.

Hubla

A Hubla, startup que fornece infraestrutura para que criadores de conteúdo possam criar e gerenciar comunidades em grupos de aplicativos de mensagem, está com pelo menos, 8 vagas de trabalho disponíveis, na cidade de São Paulo. A marca procura por engenheiro, analista sênior, vendas e até estágio no setor de crescimento.

Os interessados em aplicar nos processos seletivos devem acessar o site de contratação da empresa.

Pontomais

A Pontomais, plataforma SaaS líder no mercado de controle de ponto online, está com seis vagas abertas de desenvolvedores. Atualmente, a empresa conta com mais de 16 mil empresas como clientes e segue em constante desenvolvimento.

Interessados podem se inscrever por meio desse link. Todas as oportunidades de vagas em tecnologia são no modelo de home office e a empresa oferece uma gama diferenciada de benefícios.

Truepay

A TruePay, fintech de meios de pagamentos B2B, segue seu plano de crescer rapidamente no Brasil. Por isso, investe em contratações com mais de 24 vagas abertas para as áreas de tecnologia, data, produto e designer. Há, ainda, vagas exclusivas para mulheres no time de tecnologia.

Os interessados podem se inscrever através do link.

