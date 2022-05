USP e Ituring lançam curso online e gratuito em engenharia de software

Não é novidade que existem mais vagas do que profissionais qualificados na área de tecnologia. E a tendência é que, cada vez mais, as empresas valorizem os profissionais que não saibam apenas programar, mas também resolver problemas complexos.

Pensando em ajudar a formar esses profissionais, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI/USP), em parceria com a escola de tecnologia ITuring, estão disponibilizando um curso online e gratuito de Capacitação Tecnológica em Engenharia e Desenvolvimento de Software.

O curso tem a missão de preparar o profissional para o mercado por meio de conhecimentos teóricos e práticos no contexto de Engenharia de Software e desenvolvimento de aplicações avançadas. As aulas serão oferecidas pelos professores do departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da USP e instrutores do ITuring.

O conteúdo cobre diversos temas, como programação em C# nos níveis básico e avançado, desenvolvimento de interface do usuário (UI), Introdução à Devops, Programação Segura, entre outros.

Ao fim do curso, os estudantes terão que desenvolver um projeto final que integre toda a metodologia aprendida ao longo do programa. Os alunos aprovados receberão um certificado de conclusão emitido pela USP.

A parceria disponibiliza um total de 35 vagas e os interessados devem passar por um processo de seleção sobre lógica de programação, orientação a objetos e um teste de inglês. O curso possui carga horária de 123h (16 semanas), entre os meses de junho e outubro. O módulo será feito de forma online no período noturno (19h às 22h), durante às segundas, quartas e sextas.

As inscrições estarão abertas até o dia 02/06 e podem ser realizadas por meio do site.