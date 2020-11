Startups do Cubo Itaú têm mais de 400 vagas abertas

Já sonhou em trabalhar em uma startup? As empresas de tecnologia que fazem parte do Cubo Itáu, hub do banco de fomento ao empreendedorismo tecnológico, têm mais de 400 vagas de trabalho disponíveis. Mais da metade dessas vagas está em empresas como a Quero Educação, o Supermercado Now e o iFood.

Inaugurado em 2015 pelo Itaú Unibanco em parceria com a Redpoint eventures, o polo de incentivo às startups é uma organização sem fins lucrativos que acelera a conexão e a criação de negócios, e fica na região que concentra a maioria das empresas de tecnologia em São Paulo, a Vila Olímpia.

Tanto as vagas abaixo como as outras disponíveis podem ser encontradas no site do Cubo Itaú, onde as inscrições devem ser feitas.

Quero Educação (46 vagas)

O objetivo da Quero, startup membro do Cubo Itaú, é conectar quem quer aprender a quem é especialista em ensinar. Com a ferramenta, é possível comparar faculdades, cursos e escolas, fazer a matrícula e pagar o menor preço pelos estudos. A Quero também desenvolve serviços e soluções 100% digitais para que instituições de ensino de todo o país possam alcançar mais pessoas.

Entre as posições disponíveis estão analista de dados e BI, data scientist e analista de conteúdo.

Delivery Center (37 vagas)

O Delivery Center é um ecossistema que promove a multicanalidade ao integrar lojistas físicos, marketplaces e shoppings. As centrais ficam em locais estratégicos para receber os pedidos de consumidores, coletar os itens junto com os lojistas e fazer a entrega rápida. Os shoppings, inseridos em grandes centros urbanos, funcionam como centrais de distribuição tanto para compras efetuadas por aplicativos quanto como plataformas próprias e de terceiros, que buscam otimizar suas operações.

Há vagas disponíveis nos cargos de líder de operações, desenvolvedor node e coordenador de facilities e expansão.

Supermercado Now (33 vagas)

O Supermercado Now é uma startup que conecta consumidores e supermercados por meio da internet. A empresa oferece soluções de e-commerce para supermercados, com integração, campanhas de marketing, antifraude, operação de picking e delivery, atendimento, recorrência e conexão ao maior marketplace especializado no setor.

As vagas abertas são para diversas posições, entre elas designer, desenvolvedor frontend e analista de informações.

Intelipost (30 vagas)

A Intelipost é uma startup membro do Cubo Itaú com uma plataforma cloud para a logística do varejo que alavanca vendas, melhora a experiência de clientes e reduz custos. Esta solução atua no ponta a ponta para a gestão de fretes e permite a melhoria da conversão de vendas, otimização dos fretes e visibilidade em tempo real dos processos de entrega.

Há vagas de analista de customer experience, gerente de customer success, analista de qualidade, entre outras.

Bom Pra Crédito (21 vagas)

A startup tem o objetivo de ser a maior plataforma de crédito online da América Latina, transformando o mercado de crédito em um mercado digital, com inclusão e inteligência, viabilizando as melhores condições para tomadores e maiores retornos para credores e investidores. Estão abertas oportunidades em setores como UX designer, gerente de crédito e analista de CRM, entre outras.

iFood (19 vagas)

O iFood disponibiliza aos usuários do aplicativo cardápios, preços e formas de pagamento de milhares de estabelecimentos, simplificando o pedido de comida, que é feito totalmente online. Além disso, o aplicativo trabalha com geolocalização, permitindo o mapeamento dos restaurantes mais próximos ao endereço.

Há vagas abertas para data scientist, coordenador de experiência do parceiro, analista de planejamento e BI, entre outras.

InfoPrice (11 vagas)

A InfoPrice é uma startup na área de tecnologia especializada em monitoramento e inteligência de preços para o mundo físico. Ela trabalha com a extração de uma informação muito difícil e esparsa por meio de uma tecnologia de hardware proprietária e levam aos clientes, varejistas e indústrias, através de um portal com diversas análises.