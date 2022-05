Shopper, MadeiraMadeira e mais empresas que estão com 700 vagas abertas

Atualmente, cerca de 12 milhões de brasileiros estão em busca de emprego. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,1% no 1º trimestre de 2022, mesmo percentual registrado no 4º trimestre de 2021 (11,1%)

Pensando em ajudar quem está em busca de um novo emprego ou quer trocar o atual, EXAME selecionou 34 empresas que estão com mais de 700 vagas abertas no Brasil. Há oportunidades de trabalho remoto e presencial em diversas áreas como Recursos Humanos, Tecnologia, Marketing e Comunicação, Logística e Finanças. Confira:

Shopper

A Shopper, supermercado 100% online, está com 47 vagas abertas em seis municípios paulistas: Bertioga, Hortolândia, Osasco, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São Paulo. Duas vagas em Osasco são para PCD: Analista de Departamento Pessoal e Estagiário/Analista de Recrutamento e Seleção.

As outras oportunidades são para: Auxiliar de Compras, Analista de Processos Jr., Analista de Treinamento e Desenvolvimento, Analista Financeiro, Analista de Gestão de Estoque, Analista de Logística, Analista de Contratos, Aprendiz, Auxiliar de Limpeza, Analista de Relacionamento com o Cliente, Analista de Marketing, Analista de E-commerce, Vendas B2B, Estagiário/Analista de People Analytics, Desenvolvedor Web Full-Stack, entre outras. Para se candidatar a uma das oportunidades, acesse o link.

Tribal



A fintech norte-americana Tribal conta com 10 oportunidades para profissionais que queiram fazer parte da equipe no Brasil. Todas as posições são para modelo de trabalho remoto, com benefício para a compra de itens de escritório e computador corporativo fornecido pela empresa. Entre os cargos, estão Credit Risk Manager, Talent Sourcer, Data Engineer, Product Designer (UX/UI) e Business Development Representative. Confira essas e outras vagas no site.

Adyen

A Adyen, empresa global de tecnologia de pagamentos que conta com escritórios em mais de 27 cidades pelo mundo, está com duas oportunidades de vagas em São Paulo para Desenvolvedor em Java Sênior e Desenvolvedor em Java Pleno ou Júnior. Para se candidatar e participar do processo seletivo acesse o link.

Kovi

A Kovi, startup de aluguel de carro, está com mais de 40 vagas para atuar em sistema remoto e presencial em São Paulo (SP) e em Porto Alegre (RS). Há posições abertas nos modelos remoto e presencial para Analista de BI, Analista de Compras, Analista de Operações Pleno e Sênior, Analista de People Analytics Sênior, Analista de Planejamento, Financeiro, Analista de Processos Sênior, Analista de Qualidade Pleno, Analista de Segurança Patrimonial Jr., Analista Tributário, Assistente de Logística, Auxiliar de Operações, entre outras. Os interessados podem conhecer um pouco mais sobre a empresa, essas e outras vagas no link.

Provu

A Provu, fintech de pagamento e crédito pessoal totalmente digitais, nasceu em 2015 com o objetivo de revolucionar o mercado de empréstimos. A empresa está com diversas vagas abertas para: Analista de Segurança da Informação Pleno, Cyber Security, Head de Fraude e Gerente de Infraestrutura, além de vagas de talentos para PCD. Os interessados podem se candidatar no site.

MadeiraMadeira

O unicórnio MadeiraMadeira está com mais de 100 vagas abertas para diversas áreas, desde Logística, Tecnologia a Comercial e Vendas. As oportunidades variam entre os modelos de trabalho presencial, híbrido e remoto. Além de ser um marketplace, a MadeiraMadeira já conta com mais de dois mil colaboradores em seu time e oferece site, aplicativo e lojas físicas em todo o Brasil. O unicórnio também é a maior loja de produtos para a casa da América Latina, com mais de dois milhões de produtos ofertados. O interessado pode conferir todas as vagas e se candidatar no link.

N5

A N5, empresa de software para fintechs, bancos e seguradoras, cresce em ritmo acelerado e está com mais de 100 vagas abertas para profissionais de qualquer lugar do mundo trabalharem em modelo remoto. A N5 busca agregar novos colaboradores em posições-chave como Front-End Developer, Back-End, Full Stack, Cientista de Dados, Big Data, Architect e Sysadmin, entre outros. Os interessados devem se candidatar no link.

Travelex Confidence

O Travelex, maior especialista em câmbio do mundo, com corretora e banco especializado no Brasil, está com 39 vagas abertas para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Amazonas. As oportunidades são para as áreas de Tecnologia e Programação, Vendas e Projetos. Além disso, está com um programa de estágio e vagas exclusivas para PCD. Para saber mais e se inscrever, acesse o link.

BYJU’s



A BYJU’S FutureSchool, edtech com soluções em educação interativa online, está com vagas abertas nas áreas de Educação e Comercial. Os cargos são para diferentes níveis. Os interessados em fazer parte do processo seletivo devem se inscrever pelo site.

PayHop

A PayHop, fintech brasileira que permite aos varejistas comprarem mais e com mais prazo de seus fornecedores por meio de recebíveis de cartão como garantia, está com três vagas abertas. Elas são destinadas aos setores Comercial e Relacionamento com Varejo. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: rh@payhop.com.br.

Foxbit



A Foxbit, exchanges de criptomoedas, tem vagas abertas para Back-End Engineer (Sênior), Back-End Engineer (Sênior - C#), Quality Assurance Engineer (Sênior), Security Analyst (Pleno) e Site Reliability Engineering (Júnior). Os interessados podem acessar o site para se candidatar a uma das vagas.

Fisher

A Fisher, empresa de venture building, está com uma vaga aberta para Analista de Venture Building. Os interessados podem se candidatar no site.

Pampili



A Pampili, líder no segmento de moda infantil feminina, está com uma vaga aberta para atuar em sistema presencial como Assistente de Exportação, em Birigui (SP). É necessário formação superior em andamento em Administração, Comércio Exterior e áreas afins, inglês e espanhol intermediário ou cursando, ter conhecimento do pacote Office e vivência na área de exportação. Os interessados podem se candidatar no e-mail: talentos@pampili.com.br.

Livus

A Livus, plataforma da creator economy que monetiza negócios digitais, está com quatro vagas abertas, sendo uma exclusiva de Back-End Engineer Pleno para pessoas que se identificam como mulheres. A candidata precisa ter habilidades para desenvolver produtos específicos de clientes e se envolver ativamente com sugestões de melhorias na cultura da empresa. Para participar desse processo seletivo ou conhecer as posições disponíveis acesse aqui.

Livance

A Livance é uma solução inovadora para os profissionais de saúde que oferece infraestrutura completa e espaços compartilhados no modelo coworking para quem quer ter um consultório próprio, sem custos fixos de manutenção. Com quatro anos de existência, a empresa, que possui unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem 11 vagas em diversas áreas. Para se candidatar acesse o site.

Logcomex



A Logcomex, startup que oferece automação e Big Data para o segmento, está com 50 vagas disponíveis para atuar em sistema remoto e presencial. Há posições para Comercial, Customer Succes, Engenharia, Financeiro, Marketing, Departamento Pessoal e Produto, entre outras. Para se candidatar no processo seletivo acesse o site.

Arena.im



A Arena.im, startup de marketing digital norte-americana de engajamento para empresas, está com vagas em diversas áreas para atuar no modelo remoto em todo o Brasil. Os interessados podem se candidatar pelo link.

Avla/Creditú



A insurtech Avla e a fintech Creditú, estão com mais de 10 vagas abertas para as seguintes áreas: Comercial, Subscrição, Contabilidade, Operações e Tecnologia. Os interessados podem acompanhar as vagas disponíveis pelo LinkedIn

Octadesk



A Octadesk, principal plataforma de comércio conversacional do Brasil, está com diversas vagas abertas para profissionais que queiram trabalhar de maneira 100% remota nas áreas de Customer Success, Design, Engenharia, Produto e Sales. As vagas são para os cargos de Customer Success Analyst, Head Customer Sucess, Designer de Produtos, Engenheiro de Software, Desenvolvedor, Product Manager, além de vagas afirmativas para PCD (cargo de Account Executive) e mulheres (Engenheira de Software). Os interessados devem se inscrever no link.

N26



A N26 Brasil, que nasceu para promover saúde financeira, está com 40 vagas abertas, 70% são relacionadas ao mundo tech, ou seja, em Engenharia, Dados, Produto e Design. Mas também há oportunidades nas áreas de Negócios (C&C, Payments, FIOR, App Xp), Finanças, Marketing, Recursos Humanos e Operações. Quem quiser se candidatar a uma dessas vagas tem que acessar o LinkedIn da N26 Brasil.

Slice



A Slice, techfin que funciona como motor para gestão do fluxo do dinheiro em médias e grandes empresas, está com 12 vagas abertas. Dessas, oito são para Desenvolvedores Full Stack e quatro para Service Desk. Operando em uma estrutura horizontal de gestão, o profissional reportará diretamente ao CTO e terá a oportunidade de participar da criação dos produtos, da arquitetura e ajudar a estruturar métodos e processos. Os interessados podem se candidatar por meio do link.

Pravaler



O Pravaler, plataforma de financiamento estudantil, está com vagas abertas em diversas áreas com trabalho remoto e híbrido. Os cargos são para atuar em Recursos Humanos, Parceria, Business Intelligence e Engenharia de Software, entre outros setores. A edfintech também possui vaga afirmativa para pessoas negras que desejam se candidatar à posição de Analista de Costumer Experience. As vagas estão disponíveis no link.

DOK Despachante

O DOK Despachante, primeiro despachante online do Brasil, está com 26 vagas abertas para as áreas de Tecnologia, Comunicação e Administração. A empresa, com sede em Sorocaba (SP), oferece oportunidades para modelos de trabalho presencial e home office. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail: rh@despachantedok.com.br.

Gabriel

A Gabriel, startup brasileira de tecnologia aplicada à segurança, está com nove vagas abertas. As oportunidades são para os cargos de Analista Administrativo, Analista de Relacionamento com o Cliente, Analista SecOps, Analista de Trade Marketing, Comprador (a), DBA MySQL, Pessoa Engenheira de Sistemas Embarcados (IoT), Pessoa Desenvolvedora Software Back-End e Pessoa Engenheira de Dados. Os interessados podem se cadastrar no LinkedIn da empresa ou pelo site da GlassDoor.

FEBA Capital

A empresa americana de investimentos, FEBA Capital, está com 10 oportunidades abertas para profissionais que queiram trabalhar de maneira 100% remota nas áreas de Desenvolvimento e Design. As vagas são para os cargos de Director of Engineering, Back-End/API Engineer, Full Stack Engineer, Senior PHP Developer, PHP Developer, Mobile Applications Developer, Front-End Developer, Senior UI/ UX Designer, UI Designer e Product Manager. Os interessados devem se inscrever pelo site da Feba.

Consolide



A Consolide, startup de registro de marcas, está com vagas abertas para trabalho remoto e presencial, em Araranguá (SC). As oportunidades são para os cargos de Product Manager e Talent Acquisition - Hunter. Ficou interessado por alguma vaga? Então se inscreva no link.

a55

A a55, fintech que viabiliza crédito para empresas de tecnologia e receita recorrente presente no Brasil e no México, está com mais de 25 vagas abertas, especialmente para a área de tecnologia. Entre os cargos estão: SDR (Júnior), Especialista de Marketing - Eventos, Analista de Conteúdo PL, Analista de Risco SR, Analista de Negócios, Gerente de Growth, entre outros. Os interessados podem se candidatar no site de carreiras da fintech.

vhsys



A vhsys, empresa de tecnologia que desenvolve plataforma de gestão para micro e pequenos negócios está com 14 vagas de emprego abertas nas áreas Marketing, Vendas, TI, Desenvolvimento, RH, Canais, Suporte, Atendimento e Comercial. As oportunidades são para atuar nos modelos presencial, híbrido ou remoto. Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a uma dessas vagas devem se inscrever por meio do site.

BHub

A BHub, startup de Gestão por Assinatura (GPA), está 16 novas vagas abertas neste mês, a maioria afirmativa para mulheres, trans e pessoas negras. Todas as vagas oferecidas contemplam os modelos home office e/ou híbrido. Além de auxílio home office, a startup oferece vale-alimentação/refeição, plano de saúde, seguro de vida, vale-transporte, auxílio creche, day off no mês do aniversário e semana off (final de ano). Para se candidatar a uma das vagas, acesse o link.

Rispar

A fintech de cripto Rispar oferece três oportunidades para Analista de Produção de Conteúdo, Analista de Departamento Pessoal e Desenvolvedor Flutter Sênior. Interessados devem enviar currículo para o e-mail talentos@rispar.com.br com o título da vaga e o portfólio.

Justos

A Justos, startup de seguros de automóveis até 30% mais baratos, está com 13 vagas abertas, entre elas: CX, Engenheiro Analítico, Designer, Engenheiro, Analista Administrativo Financeiro, nas áreas de Seguro, de Vendas e muito mais. Para se candidatar, acesse.

Liber Capital

A Liber Capital, fintech brasileira de antecipação de recebíveis, está com cinco vagas para atuar em sistema remoto. Há posições abertas para Desenvolvedor(a) Back-End Ruby on Rails Pleno, Desenvolvedor(a) Back-End Ruby on Rails Pleno/Sênior, Operador de Negócios Pleno, Product Manager e Product Owner. Para se candidatar, acesse o site.

FORMEL Skin

A health tech alemã FORMEL Skin, que acaba de chegar ao Brasil, está com seis vagas abertas para compor a equipe no país. São elas: Influencer Marketing Lead, Product Manager, Media Specialist, Business Development Manager, Brand Marketing Manager e Community Manager. Para se candidatar, acesse o site ou o LinkedIn da empresa.

Zenklub

O Zenklub, startup de saúde mental e cuidado emocional corporativo do país, está com 10 vagas para trabalhar de forma 100% remota no modelo anywhere office, ou seja, é possível trabalhar de qualquer lugar.

Entre as vagas estão Analista de Suporte N2 (vaga afirmativa para pessoas negras), Pessoa Desenvolvedora Back-End - Especialista (Remote), Pessoa Desenvolvedora Back-End - Pleno (vaga afirmativa para mulheres cis ou trans), Pessoa Desenvolvedora Front-End (Remote), Data Engineer, Growth Marketing Analyst, entre outras. Os interessados podem se candidatar no link.