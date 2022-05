Hurb fecha parceria com a 42|RIO e oferece curso grátis de tecnologia

O Hurb, antigo Hotel Urbano, umas das maiores plataforma de viagens online do Brasil, firmou uma parceria com a escola de tecnologia 42|RIO para formar e desenvolver, de forma gratuita, novos engenheiros de software, além de aprimorar as habilidades de hard e soft skills de profissionais de tecnologia no geral.

A 42|RIO é uma das filiais brasileiras da escola francesa de tecnologia École 42, fundada em 2013 e presente em mais 25 países além do Brasil.

VEJA TAMBÉM

Ser+tech: conheça o curso de tecnologia que oferece VR e bolsa auxílio

USP e Ituring lançam curso online e gratuito em engenharia de software

A formação é gratuita e não necessita de pré-requisito técnico algum, só é necessário ter mais de 18 anos. A parceria entre a escola de tecnologia é parte da estratégia do Hurb em fomentar o mercado de tecnologia no país - e para conseguir uma mão de obra mais qualificada, muito escassa no Brasil e com uma alta demanda para empresas nativas digitais no país.

Ana Feliciano, head de PR & Education do Hurb, explica que essas parcerias com instituições como a 42 possuem total sinergia com a visão da Hurb de especializar o mercado brasileiro e diminuir as desigualdades de ensino no setor de tecnologia.

"Acreditamos que a educação de qualidade é um direito de todos e por isso queremos viabilizar a educação inclusiva", comenta a executiva

Além do foco educacional, o projeto possui um objetivo de diversidade e quer mais alunas mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente, a escola possui 181 alunos aprovados que começaram suas aulas desse ano letivo no dia 2 de maio e a previsão é que esse número dobre ainda esse ano com a ajuda dos parceiros.

Divididos em níveis, o programa ensina aos alunos desde o básico de lógica e programação, a conceitos e conhecimentos específico que são vistos apenas na faculdade de engenharia de software.

Após o nível 10, será possível optar por uma especialização em uma área específica como inteligência artificial ou cyber security, entre outras. Ao todo, serão 21 níveis e cada aluno fará o curso de acordo com a sua disponibilidade de tempo. As aulas são baseadas no modelo “peer-to-peer learning”, no qual a 42|RIO atua com um modelo de aprendizado entre pares de alunos, em que os participantes aprendem uns com os outros ao invés de se ter um único professor.

“Permitimos que os estudantes ganhem um conhecimento mais profundo a respeito do assunto, por meio de desafios do mundo real desde o processo seletivo, que, gamificado, une lógica com jogos online”, comenta Ana Cristina Maia, General Manager da 42|RIO.

Como se inscrever no curso gratuito de tecnologia

Os interessados em se inscrever no curso gratuito da 42|RIO devem acessar o site oficial da escola e realizar a inscrição. O processo seletivo do programa tem três fases: um teste online, um check-in e uma ação de integração chamada de "Piscina".

O teste online, que deve ser feito através da plataforma da 42|RIO, consiste em uma atividade de memória e outra de lógica. O teste leva, em média, duas horas para ser respondido e deve ser realizado através de um computador. Logo após o teste o candidato receberá um email informando se passou ou não para a próxima etapa.

A segunda etapa pode ser presencial (no Campus da 42|RIO) ou online. Nesta etapa, o candidato é informado sobre a história da 42 como escola, sua missão e como funciona a sua metodologia de ensino. A etapa é pensada para que o candidato tire todas suas dúvidas sobre regras, funcionamento e processos de toda a jornada de ensino.

Já a última etapa, a "Piscina", é um treinamento presencial de 28 dias no Campus da 42|RIO. Os candidatos se conhecerão e já terão algumas tarefas para realizar, além de 3 semanas de imersão total na programação.

Há, porém, um modelo remoto dessa etapa, chamada de "Basecamp", que segue a mesma premissa, porém de forma 100% online.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.