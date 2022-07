Shopper, HostGator e outras startups com mais de 400 vagas abertas; salários chegam até R$ 20 mil

Nos últimos meses, como disse Mark Zuckerberg, CEO da Meta (ex-Facebook), os ventos contrários contra as startups estão ferozes.

Com o cenário de alta do juros nos Estados Unidos e um contexto econômico incerto, investidores têm reduzido os cheques. Em meio à isso, algumas jovens companhias, habituadas muitas vezes a queimar caixa para crescer, estão precisando rever suas estratégias realizando ondas de demissão.

Felizmente, outras tantas seguem na direção oposta. Em ritmo acelerado de crescimento, ainda há startups no mercado que estão ampliando suas equipes, com centenas de vagas de emprego abertas em áreas diversas e salários que podem chegar até R$ 20 mil. Pensando nisso, EXAME selecionou algumas que estão com processos seletivos abertos.

Veja, a seguir, startups com mais de 400 vagas de emprego abertas:

Grupo GCB

A holding das fintechs Adiante (atua na antecipação de recebíveis) e PeerBR (especializada na venda/corretagem de ativos alternativos tokenizados), que acabou de receber um aporte de US$ 13 milhões da belga Credix. A empresa fechou o primeiro semestre com 127 pessoas na equipe. Só nesses últimos seis meses foram contratadas 69 pessoas. Até o fim de 2022, o grupo pretende dobrar de tamanho e vai oferecer um total de 173 vagas até o final do ano, em posições como: tech recruiter, backoffice, administrativo, analista de dados, analista de marketing, distribuição de fundos, tecnologia, entre outras. Os salários variam de R$ 3 mil a R$ 20 mil. Para se inscrever, acesse o site da GCB.

GreenV

A mobilitytech que desenvolve tecnologias inteligentes em eletromobilidade está com 30 postos de emprego, para atuar como desenvolvedores back-end, analista help desk, técnico de produção de carregadores, closer junior e pleno, entre outros. Mais informações neste site.

Worc

Já a Worc, startup de empregabilidade, gestão e desenvolvimento de pessoas para o foodservice, que já atraiu investidores e agora pretende expandir ainda mais sua atuação no país, viu seu time dobrar de tamanho nos últimos seis meses, atingindo um total de 100 funcionários. Com oportunidades na área comercial, atuando sales development representative e account executive, a empresa oferece 50 vagas. Para se inscrever, basta acessar este link.

Grupo Seiva

Na startup voltada para a logística reversa de resíduos sólidos, existem vagas que vão desde motorista, ajudante e técnico de manutenção, passando por posições como analistas de projetos Jr, analista financeiro Jr e supervisor comercial, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Os salários variam de R$ 1.500 até R$ 6 mil. Os currículos podem ser enviados para o email: oportunidades@seivacoleta.com.br.

Shopper

A Shopper, supermercado 100%, está com 45 vagas abertas em 6 municípios no estado de SP. Em Osasco são 26 oportunidades para atuar em cargos diversos, a exemplo de analista de Contratos, coordenador de Facilities, estagiário/analista de People Analytics e auxiliar de Limpeza. Duas vagas no município são para PCD: analista de Departamento Pessoal e estagiário/analista de Recrutamento e Seleção. Na capital paulista são 8 vagas para analista de FP&A, analista Financeiro, desenvolvedor Web Full Stack, especialista de Controladoria etc.

No interior do estado, em Ribeirão Preto são 8 vagas para analista de E-commerce, operador jr. (Logística), auxiliar administrativo (Logística), entre outras. Em São José do Rio Preto tem uma vaga para supervisor de Operações (Logística). Em Bertioga há uma vaga para operador jr. na área de Logística. Já no município de Hortolândia também tem uma vaga para operador jr. na área de Logística.

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem acessar este link.

Youse

A Youse, plataforma de seguros 100% digital, está com novas vagas de emprego abertas em 12 especializações diferentes, desde estágios até cargos seniores. Há oportunidades para cargos de Especialista de Farming, Cientista de Dados, Engenheiro de Software, Product Manager, Business Intelligence, Marketing, entre outras. Focada em inovação, a Insurtech trabalha em squads com metodologia Ágile, 100% Cloud Native com DevSecOps. As vagas podem ser acessadas neste link.

APIPASS

A APIPASS, startup desenvolvedora de uma Plataforma de Integração como Serviço (iPaaS) B2B que integra sistemas, softwares e aplicativos de forma ágil e simples, está com duas oportunidades de trabalho em modelo híbrido (presencial e remoto). Atualmente, os cargos disponíveis para contratação são: Analista de UX Sênior, com preferência de atuação em Florianópolis (SC) e Enterprise Account Executive, preferencialmente para São Paulo (SP), mas ambas vagas podem ser remotas. Para mais informações e submissão de candidatura, acesse este site.

Aurum

A Aurum Software está com quatro vagas de emprego abertas, todas no modelo remoto. As oportunidades são para Analista de Dados Pleno, Analista de Produto Júnior e Desenvolvedor(a) Backend Sênior. Há também uma vaga para estágio em UX/UI Mobile, direcionada para a unidade de Florianópolis (SC) da empresa - para essa oportunidade, pedem que o candidato seja da capital ou more em alguma cidade da região. Link para as inscrições aqui.

BRy Tecnologia

A BRy Tecnologia está com 12 vagas abertas, como analista de marketing, desenvolvedor back end e pré-vendas, nas áreas de desenvolvimento, comercial e marketing. Todo o processo seletivo está acontecendo de forma remota e as posições são para trabalho em Florianópolis, cidade em que fica a sede da empresa, com possibilidade de trabalho remoto, híbrido ou presencial. Mais informações sobre todas as oportunidades podem ser acessadas no site da Bry.

Captei

A proptech B2B com soluções para captação de imóveis e gestão de oportunidades está com 16 vagas de trabalho abertas. Grande parte das oportunidades são para atuação presencial, na sede da empresa em Florianópolis (SC), com algumas atividades remotas. Para o cargo de Head de Vendas, a empresa está aceitando currículos no e-mail talentos@captei.com.br. As informações sobre as características das outras oportunidades, demais benefícios e inscrições estão disponíveis neste site.

CashWay

A techfin que oferece soluções Banking as a Service focadas em atender as demandas de Instituições Financeiras e de Pagamento, está com 9 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para Gerente de Projetos, Analista de Testes, DevOPs, Analista de Tráfego, Designer UX/UI Jr e Analista de Suporte Jr. A empresa dá preferência para o trabalho presencial. Com sede em Florianópolis/SC e filial em Belo Horizonte/MG, a CashWay já opera em todo o país e em Angola e, em breve, irá internacionalizar suas atividades para todo o Mercosul. Mais informações sobre as vagas e inscrição no link.

Edmond

A startup Edmond está com 20 vagas de emprego abertas, todas no modelo híbrido/presencial. As oportunidades são para Jovens Aprendizes, Analista de Sustentabilidade, Analista Comercial, Analista de Big Data, Recepcionista, Desenvolvedor(a) Back-end Sênior, Desenvolvedor de Softwares, Executivo de Contas, Analista de Growth, Designer Gráfico UX Sênior, Analista de Customer Experience, Scrum Master, Gestor (a) de Tráfego, Especialista em LGPD, Especialista em Energias Renováveis e PMO. Para mais informações e envio de currículos: vemseredmond@edmond.com.br

Hexagon

A divisão de Agricultura da Hexagon está com 12 vagas abertas. A empresa está em busca de profissionais das áreas de Desenvolvimento de Software (Pleno/C++), Auxiliar de Sistema de Gestão da Qualidade, Assistente de Recursos Humanos, Analista de Testes de Software Embarcado (Júnior), Sistemas e Aplicações (Estágio) e TI (Estágio) para Florianópolis (SC); Técnico de Operações Florestais para Lavras (MG), Três Lagoas (MS) e Ribas do Rio Pardo (MS); e Analista de Desenvolvimento de Software e de Testes de Desenvolvimento de Software Web (Júnior/Pleno), para home office permanente. Mais informações no site.

HostGator Brasil

A HostGator, provedora mundial de hospedagem de sites e outros serviços para presença online, está com 4 oportunidades abertas. A multinacional busca por profissionais para as vagas de Analista de Experiência do Cliente Sênior, Analista de SEO técnico Sênior, UX Designer Sênior e Especialista de Compensação de Benefícios LATAM. Todas as funções são para atuação remota. As aplicações podem ser feitas na página do LinkedIn da empresa.

Pulses

A HRtech Pulses, que tem soluções de clima organizacional, engajamento e performance medidos de forma contínua, está com 10 oportunidades abertas. As vagas são para as áreas de engenharia, produto, Gente e Cultura, People Success e Sales and Growth. A sede da empresa fica em Itajaí (SC), mas os candidatos também podem atuar de forma remota. Mais informações e inscrições no site.

RTM

A RTM - hub integrador do mercado financeiro, conectando mais de 700 instituições e provedores de informações e serviços - está contratando Estagiário de Contas a Receber, Analista de Marketing Pleno, Consultor de Negócios, Analista de GRC, Analista da Segurança da Informação Jr, Analista de Negócios Pleno e Analista de Soc Jr. Esta última vaga é para o período noturno e a única totalmente presencial. Os demais selecionados trabalharão no modelo híbrido, sendo assim, é necessário que residam em São Paulo ou Rio de Janeiro, conforme a vaga. Os interessados devem se candidatar nesta página.

Stoque

A Stoque, empresa de soluções de automação digital para processos e documentos, está com 9 vagas abertas. As oportunidades são para as áreas de Assistente Administrativo, Analista de Recrutamento e Seleção, Secretária Executiva, Analista de Melhoria Contínua, Analista de Programação Júnior e Sênior, Analista de Desenvolvimento Pleno C#, Gerente Comercial e Gerente de Contas. As vagas são para trabalhar em Belo Horizonte (MG), na nova sede da empresa ou em escritórios de São Paulo (SP) e Vitória (ES). Algumas vagas são para trabalho remoto ou híbrido. Mais informações sobre as posições e inscrições podem ser obtidas neste link.

Way2

A Way2, especializada em medição e gerenciamento de dados de energia para empresas, usinas e distribuidoras, tem 7 vagas abertas. As oportunidades são para Analista de Qualidade de Software Sênior - QA, Assistente de Operações - Centro de Operação da Medição, Dev Front End - Sênior e Estagiário(a) de Operações de Sistemas de Energia e Estagiário(a) para a área comercial. Além disso, a empresa também está com inscrição para banco de talentos para Dev Backend C# e para pessoas com deficiência. As vagas são para trabalho remoto, mas os colaboradores podem usar a sede da empresa, em Florianópolis/SC, para reuniões e outras atividades. Inscrições neste site.

