C6 Bank tem 400 vagas de emprego para diversas áreas

O banco digital C6 Bank está com 400 vagas de emprego abertas para várias áreas e todos os níveis de experiência.

As vagas são para o setor de tecnologia, negócios, gente e gestão, investimentos, operações, inovação, segurança e CRM, entre outras. Algumas das oportunidades são para o modelo híbrido e outras para trabalho presencial.

VEJA TAMBÉM:

Para se candidatar às vagas, os candidatos devem se cadastrar no site de carreiras do C6 Bank. Entre os benefícios oferecidos pelo banco estão assistência médica e odontológica, Gympass, consultas gratuitas com psicólogos e programa de participação nos lucros e resultados.

Com sede em São Paulo e quase três anos de operação, as contratações acontecem em um momento de crescimento da instituição, que já ultrapassou a marca de 16 milhões de clientes. Só neste ano o banco contratou mais de 1.300 pessoas.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.