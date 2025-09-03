‘Seu trabalho é a sua vida acontecendo. Faça valer a pena’, diz ex-diretor do McDonald’s

“Se você passa metade da vida acordada trabalhando, seu trabalho não é só trabalho — é vida”, diz João Branco, ex-diretor de marketing do McDonald’s Brasil durante o evento “Leader Shift”, realizado pela Sólides, nesta terça-feira, 3, em Belo Horizonte.

Hoje, fora do cargo executivo, ele é professor, palestrante e conselheiro, atuando em empresas e universidades. Com uma carreira de 27 anos — sendo quase dez no comando do marketing do McDonald’s —, Branco leva para líderes e profissionais lições sobre como alinhar performance e propósito no ambiente de trabalho.

“Intenções importam. Todo mundo percebe como você faz o que faz. E o seu trabalho importa. Talvez não exista forma mais prática de amar o próximo do que fazer seu trabalho com excelência,” afirma Branco.

Faça essa pergunta antes de começar a trabalhar

No período em que liderava o marketing do McDonald’s Brasil, Branco lembra que vivia cercado de metas urgentes e problemas operacionais. “Quando eu não batia a meta no almoço, eu tinha que consertar no jantar. A cobrança era todo o dia”.

Para não se perder no automático, ele usava cinco minutos dentro do carro, longe dos filhos em casa e antes de entrar no escritório, para reajustar a mente e lembrar o propósito por trás das tarefas.

“Eu começava o dia perguntando: ‘o que vim fazer aqui hoje?’”, conta Branco. “Não precisa mudar de empresa para mudar de trabalho, é possível dar propósito ao que você já faz, com a estrutura e até o chefe que você tem hoje,” conta Branco.

Para o executivo essa mudança é possível porque o propósito não depende de trocar de empresa, cargo ou chefe — depende da intenção com que você encara cada tarefa e cada interação.

“É nessa combinação de intenção, serviço e impacto humano que o trabalho deixa de ser apenas trabalho e se torna vida acontecendo”, afirma. “Dá para combinar performance com propósito. Você não precisa escolher.”

Reconhecimento não é mimo - é gestão

“Dá para bater muita meta, do jeito certo”, conta Branco ao lembrar do caso de Paulo Camargo, na época presidente do McDonald’s Brasil.

“Ele foi capaz de pausar a correria do dia por dois minutos para reconhecer um funcionário e até ligar para o pai dele durante um processo seletivo. Reconhecer os funcionários não atrapalha o negócio — sustenta o negócio.”

É por meio do exemplo da liderança que a cultura de uma empresa é firmada e para isso, Branco afirma que os líderes precisam entregar a sua melhor parte.

“Peça feedback, treine e melhore os processos. A régua é simples: qual a experiência que você oferece — no ‘bom dia’, no ‘obrigado’, na promoção e até na demissão? Cultura se prova no detalhe”, afirma Branco.

