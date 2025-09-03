‘Seu trabalho é a sua vida acontecendo. Faça valer a pena’, diz ex-diretor do McDonald’s

João Branco, ex-diretor de marketing do McDonald’s e professor: “Intenções importam. Todo mundo percebe como você faz o que faz” (João Branco/Divulgação)
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06h03.
“Se você passa metade da vida acordada trabalhando, seu trabalho não é só trabalho — é vida”, diz João Branco, ex-diretor de marketing do McDonald’s Brasil durante o evento “Leader Shift”, realizado pela Sólides, nesta terça-feira, 3, em Belo Horizonte.
Hoje, fora do cargo executivo, ele é professor, palestrante e conselheiro, atuando em empresas e universidades. Com uma carreira de 27 anos — sendo quase dez no comando do marketing do McDonald’s —, Branco leva para líderes e profissionais lições sobre como alinhar performance e propósito no ambiente de trabalho.“Intenções importam. Todo mundo percebe como você faz o que faz. E o seu trabalho importa. Talvez não exista forma mais prática de amar o próximo do que fazer seu trabalho com excelência,” afirma Branco.
No período em que liderava o marketing do McDonald’s Brasil, Branco lembra que vivia cercado de metas urgentes e problemas operacionais. “Quando eu não batia a meta no almoço, eu tinha que consertar no jantar. A cobrança era todo o dia”.
Para não se perder no automático, ele usava cinco minutos dentro do carro, longe dos filhos em casa e antes de entrar no escritório, para reajustar a mente e lembrar o propósito por trás das tarefas.
“Eu começava o dia perguntando: ‘o que vim fazer aqui hoje?’”, conta Branco. “Não precisa mudar de empresa para mudar de trabalho, é possível dar propósito ao que você já faz, com a estrutura e até o chefe que você tem hoje,” conta Branco.
Para o executivo essa mudança é possível porque o propósito não depende de trocar de empresa, cargo ou chefe — depende da intenção com que você encara cada tarefa e cada interação.
“É nessa combinação de intenção, serviço e impacto humano que o trabalho deixa de ser apenas trabalho e se torna vida acontecendo”, afirma. “Dá para combinar performance com propósito. Você não precisa escolher.”
“Dá para bater muita meta, do jeito certo”, conta Branco ao lembrar do caso de Paulo Camargo, na época presidente do McDonald’s Brasil.
“Ele foi capaz de pausar a correria do dia por dois minutos para reconhecer um funcionário e até ligar para o pai dele durante um processo seletivo. Reconhecer os funcionários não atrapalha o negócio — sustenta o negócio.”
É por meio do exemplo da liderança que a cultura de uma empresa é firmada e para isso, Branco afirma que os líderes precisam entregar a sua melhor parte.
“Peça feedback, treine e melhore os processos. A régua é simples: qual a experiência que você oferece — no ‘bom dia’, no ‘obrigado’, na promoção e até na demissão? Cultura se prova no detalhe”, afirma Branco.
