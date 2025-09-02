Leader Shift: evento de liderança em MG traz palestrantes como Cafu, Rachel Maia e João Branco

Falta preparo para liderar. Mais da metade dos gerentes (74%) “raramente” ou “nunca” receberam treinamentos de gestão, e só 37% tiveram formação ao assumir o cargo, segundo uma pesquisa da Capterra. O impacto aparece na performance das equipes e na saúde mental: 52% dos profissionais relatam altos níveis de estresse em razão de suas funções e liderança, de acordo com os dados da consultoria The Smarty Train.

Foi a partir desse cenário que a Sólides, empresa de tecnologia voltada para a gestão de pessoas em pequenas e médias empresas, criou o Leader Shift, que chega à sua primeira edição neste ano. O evento acontecerá nesta terça e quarta-feira (2 e 3 de setembro) na Filarmônica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e prevê reunir mais de 1.500 líderes de todo o Brasil em uma imersão dedicada à transformação da prática de liderar.

“Nestes dois dias não discutimos somente tendências, mas sim prioridades que já estão redefinindo o papel da liderança nas empresas, não como conceitos distantes e sim como ferramentas aplicáveis no dia a dia do gestor de pessoas”, afirma Rafael Kahane, diretor de Marketing (CMO) da Sólides.

Kahane reforça que o evento não é focado apenas em líderes de RH. Segundo o executivo, cerca de 30% do público são profissionais de recursos humanos, e os 70% restantes são pessoas que trabalham em demais áreas. Além disso, aproximadamente 75% dos presentes no evento ocupam cargos de liderança dentro das suas respectivas empresas.

“É importante destacar que o Leader Shift não foi pensado como um evento de RH. Ele foi pensado como um espaço de inspiração e prática para líderes que entendem que sua responsabilidade vai além de processos: é sobre impactar pessoas, gerar movimento e transformar realidades”, afirma Kahane.

Transformando líderes em maestros

Com o tema “Transformando Líderes em Maestros de Gestão de Pessoas”, o Leader Shift propõe que a liderança seja vista como uma arte que exige equilíbrio entre técnica e emoção, inspiração e execução.

A proposta é preparar gestores para conduzirem suas equipes com mais propósito, estratégia e escuta ativa — elementos considerados cruciais para reter e desenvolver talentos em tempos de alta rotatividade.

“Nosso objetivo é claro: preparar líderes para os desafios reais da gestão de pessoas. Acreditamos que liderar é uma arte que exige equilíbrio entre performance e empatia. Esse evento é o ponto de partida para uma transformação profunda e necessária na forma como se lidera no Brasil”, diz Kahane.

Um palco para a inspiração

Entre os nomes confirmados no palco estão referências em liderança, esporte, negócios e filosofia:

Cafu , capitão do penta com a Seleção Brasileira;

, capitão do penta com a Seleção Brasileira; Rachel Maia , empresária e presidente do Conselho de Administração do Pacto Global Brasil;

, empresária e presidente do Conselho de Administração do Pacto Global Brasil; João Branco , ex-VP de Marketing do McDonald’s e autor do best-seller Dê Propósito;

, ex-VP de Marketing do McDonald’s e autor do best-seller Dê Propósito; Flávio Canto , judoca e medalhista olímpico;

, judoca e medalhista olímpico; Lisiane Lemos , secretária extraordinária de Inclusão Digital do Governo do RS;

, secretária extraordinária de Inclusão Digital do Governo do RS; Clóvis de Barros Filho , filósofo e palestrante;

, filósofo e palestrante; Luitha Miraglia , apresentadora do Shark Tank Brasil;

, apresentadora do Shark Tank Brasil; Amanda Graciano , especialista em transformação digital;

, especialista em transformação digital; Mônica Hauck , CEO e cofundadora da Sólides;

, CEO e cofundadora da Sólides; Diógenes Lucca, especialista em gestão de crises.

A diversidade de perfis reflete a ideia de que liderar exige múltiplas perspectivas, combinando inovação, tradição e práticas aplicáveis no dia a dia.

Os temas que focam no humano como o centro

Entre os temas em destaque estão o mapeamento comportamental como bússola estratégica para conhecer verdadeiramente as equipes, a integração entre tecnologia, inovação e cultura organizacional como motor de competitividade e o uso de OKRs e KPIs como ferramentas de resultados sustentáveis e inspiradores.

“O líder de hoje não é apenas gestor, é catalisador e protagonista da transformação dentro das organizações”, afirma Kahane.

Apesar de ser a estreia do evento, o diretor de marketing da Sólides sinaliza que o Leader Shift pode ganhar novas edições.

“Nossa expectativa é que a próxima edição, no ano que vem, também aconteça em Belo Horizonte, mas já enxergamos espaço para levar a experiência a outros estados futuramente”, afirma o executivo.