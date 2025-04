Na década de 80 Rogerio Barreira era mais um garoto do centro de São Paulo que buscava emprego aos 15 anos. O sonho dele era trabalhar com circuitos elétricos e para isso a formação em engenheira eletrônica parecia que seria o caminho mais lógico. Mas a vida — essa roteirista imprevisível — o conduziu à uma lanchonete americana que havia chegado há pouco tempo no Brasil.

O primeiro emprego como atendente do McDonald’s o ajudou a chegar anos mais tarde na cadeira de presidente da operação do México e logo depois ao cargo de CEO no Brasil. São 40 anos de trajetória profissional na mesma empresa, que segundo Barreira de igual não tem nada. Muita coisa mudou desde que ele limpava mesa e fritava batatas para o líder que responde hoje pelas mais de 6 mil lojas no Brasil.

O primeiro emprego, a gente nunca esquece

Foi ali, em 1984, com o uniforme vermelho e a missão de pagar os materiais do curso técnico e de ajudar em casa, após perder o pai, que a trajetória de Barreira começou. “Eu fui para o McDonald’s para pagar os estudos e as contas de casa, mas me apaixonei pelo sistema. Aquilo não era só uma lanchonete”, conta.

Para ele foi e é um laboratório de gente. “É um lugar onde se aprende mais do que processos: aprende-se a servir e a ouvir”, afirma.

As primeiras promoções foram acontecendo naturalmente. Primeiro, veio a promoção a gerente de área. Depois, a decisão de abandonar a eletrônica e abraçar a graduação de administração. Com o passar do tempo ele foi se aperfeiçoando na operação — essa máquina precisa que ele descreve como uma “orquestra”.

“As diferentes oportunidades que aparecerem dentro da empresa me mantiveram por décadas até hoje”, afirma.

Outro grande sonho: ter uma carreira internacional

Após se estabilizar na empresa que gostava e de se formar em administração, o outro grande sonho de Barreira era ter uma experiência internacional. “O meu desejo não era ser CEO, era de ter a oportunidade de viver em outro país”, afirma.

Esse desejo o levou ao México, Panamá e Costa Rica, onde passou seis anos como presidente da divisão Norte da América Latina. O desafio? Reposicionar o McDonald’s num mercado onde a rede ocupava o terceiro lugar no ranking. A solução? Escutar.

“O problema não era o mercado. O problema éramos nós. E isso era algo bom, porque era possível mudar mais rápido”, disse Barreira que conseguiu virar o jogo ao escutar clientes, funcionários e franqueados.

Na época, criaram uma plataforma de valor que respeitava o bolso e o paladar dos mexicanos. Com a pimenta na mesa, salsa verde e variedade acessível, Barreira viu o jogo virar ao seu favor. Em 15 de agosto de 2016, uma data que ele guarda com carinho, a virada aconteceu e o McDonald’s mexicano virou líder de mercado.

O retorno ao Brasil: liderança em tempos de incerteza

Depois de seis anos liderando a operação do McDonald’s no México, Barreira voltou ao Brasil em um dos momentos mais desafiadores da história: o início da pandemia da Covid-19. As lojas fechavam, o consumo despencava e o medo pairava no ar. Mas, enquanto o mundo olhava para balanços financeiros e contenção de custos, a aposta foi olhar para as pessoas.

“Capital humano a gente não compra no mercado. A gente treina e a gente tem que cuidar”, afirmou.

Foi nesse período de incertezas que a liderança humanizada se mostrou mais urgente. A empresa investiu em formação, acolhimento e canais de escuta como o Mec Amigo. A meta era clara: garantir que, quando os salões voltassem a encher, os funcionários estivessem não só tecnicamente capacitados, mas emocionalmente fortalecidos.

“Precisávamos preparar o time para o dia seguinte. Porque a pandemia ia passar — a gente não sabia quando — mas ia passar. E quem estivesse pronto, sairia na frente.”

Foi no meio dessa crise sanitária que o CEO viu a tecnologia ganhar um novo protagonismo. “A digitalização ia acontecer, mas a pandemia acelerou tudo”, conta.

O que antes era apenas uma tendência virou prioridade. O delivery ganhou força, os pedidos por aplicativo se multiplicaram, e o e-commerce — que representava 9% das vendas — ultrapassou os 20% das vendas do McDonald’s Brasil.

Totens, inteligência artificial, fidelização digital... tudo isso avançou, mas Barreira reforça: “A tecnologia é maravilhosa e necessária, mas quem faz a diferença são as pessoas.”

As metas de diversidade vão continuar – no Brasil

Hoje, mais da metade da liderança dos restaurantes é composta por mulheres, e segundo Barreira, grande parte dos líderes começou como atendente – assim como ele – afinal, é a porta de entrada de muitos jovens para o mercado de trabalho.

“O nosso objetivo é formar gente. Uma parte vai ficar com a gente, como eu fiquei. Outra parte vai embora, mas sai melhor do que entrou,” afirma.

Barreira fala com entusiasmo de tecnologia, inteligência artificial e do programa de fidelidade que já soma 15 milhões de usuários, mas reforça o poder que tem o capital humano: “Totem não treina gente. Tecnologia é ótima, mas quem faz a diferença no McDonald’s sempre foi e sempre será o nosso time de funcionários.”

As 3 habilidades de um bom líder

Sobre o que faz um bom líder, Barreira é direto: humildade, excelência e paixão.

“Quando eu limpava o chão, ele tinha que ser o mais limpo. Quando fazia batata, era a melhor batata. Não importa a função. Faça com orgulho e da melhor maneira.”

Se a vida é feita de pequenas viradas, a dele começou com um ônibus até o shopping Morumbi, onde começou a trabalhar pela primeira vez no restaurante americano. Hoje, ele comanda mais de mil restaurantes como presidente da operação no Brasil, que é a 8ª maior do mundo.

E o poder de escuta, que o ajudou a colocar a companhia no top 1 no México, ele segue praticando no Brasil com seus clientes, franqueados e funcionários, afinal, é preciso manter o ritmo de crescimento de uma cozinha que nunca para.

