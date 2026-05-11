A habilidade de comunicação mais subestimada, porém poderosa, segundo especialista

Existe uma habilidade de comunicação que pode salvar uma negociação difícil, e que a maioria dos líderes ignora. Não é falar bem, escutar ativamente nem controlar a linguagem corporal. É saber engolir uma frase a tempo.

A tese é de Kwame Christian, CEO do American Negotiation Institute, advogado e um dos negociadores mais ouvidos dos EUA. Christian já assessorou empresas como Google, Apple e NASA e é autor best-seller na área.

Em um artigo publicado em CNBC Make It, ele propõe a regra dos 99%: você pode acertar 99% de uma conversa, mas o 1% restante, na forma de uma única frase impulsiva, tem o poder de destruir uma negociação inteira.

A regra dos 99% afirma que basta um único comentário impulsivo para arruinar uma conversa, mesmo quando o resto da negociação foi conduzido com excelência (xalanx/Thinkstock)

O que é a regra dos 99% na comunicação

A regra dos 99% afirma que, em negociações e conversas difíceis, basta um único comentário impulsivo, feito no calor do momento e sem filtro, para arruinar todo um acordo, mesmo quando 99% da conversa foi com excelência.

A cena descrita pelo especialista é familiar para qualquer profissional. A conversa avança bem, até alguém soltar uma indireta sutil ou um comentário provocativo. A adrenalina sobe, o cérebro busca a resposta perfeita, e no exato momento em que a frase começa a sair, uma voz interna avisa: "talvez fosse melhor não dizer isso." Tarde demais. A frase já saiu pela metade.

“Em negociações de alto risco e conversas difíceis, seja na vida pessoal ou profissional, é fácil ficar obcecado em dizer a coisa certa. Mas descobri que muitas vezes negligenciamos uma habilidade mais poderosa: saber quando não dizer o que estamos prestes a dizer”, afirma o especialista.

Como aplicar a técnica do "recuo" em conversas difíceis?

A boa notícia, segundo o especialista, é que existe uma forma de se corrigir no meio da frase sem perder autoridade. Ele chama essa habilidade de arte do recuo, e ela tem duas etapas. Veja, abaixo, como utilizá-la.

Retomar o controle da fala com uma frase de transição curta

"Espera, deixa eu reformular isso."

"Não era bem isso que eu queria dizer."

"Sabe de uma coisa? Esquece. Vamos focar em..."

Redirecionar a conversa para o que realmente importa

"O que eu realmente quero entender é..."

"O que importa para mim aqui é..."

"O que eu quero desta conversa é..."

Em vez de hesitação, a pausa transmite maturidade. Líderes que dominam essa técnica demonstram autoconsciência – característica cada vez mais valorizada em posições de gestão, mas também cada vez mais escassa.

Por que líderes têm dificuldade em mudar de rumo no meio da fala

Para Christian, o maior obstáculo é o medo de parecer imperfeito. Mudar de direção em plena conversa parece, à primeira vista, sinal de fraqueza. Mas é o contrário: voltar atrás antes de causar um dano irreparável é uma decisão estratégica. O recado do especialista é prático: ensaie em voz alta.

"Ao praticar, você prepara o cérebro para acessar essa estratégia no momento em que mais precisar dela", escreve. Em um mercado onde reuniões viraram campo de batalha por talentos, clientes e contratos, dominar o silêncio na hora certa pode valer mais que qualquer argumento bem construído.