Seis frases para lidar com críticas e limites em conversas difíceis — sem perder a compostura

Durante reuniões de família ou conversas no trabalho, nem sempre os comentários que ouvimos são gentis, úteis ou apropriados. Podem parecer simples “opiniões”, mas muitas vezes geram desconforto, desrespeitam limites ou forçam reações que você não quer ter.

A psicóloga Dra. Tracy Dalgleish, especialista em casais e relacionamentos, defende que comunicação assertiva não é sobre vencer discussões — é sobre proteger sua paz com clareza, firmeza e sem agressividade.

O mesmo vale para o ambiente profissional: estabelecer limites de forma empática é uma das habilidades mais valorizadas por líderes e times de alta performance.

A seguir, veja seis frases práticas para aplicar em conversas difíceis, seja com colegas, líderes ou familiares — e como adaptá-las ao dia a dia no trabalho. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

1. ‘Estamos fazendo diferente e está tudo bem’

Quando alguém questiona suas decisões ou insinua que seu jeito de agir é “errado”, você pode validar a experiência da pessoa, sem abrir mão da sua.

“Estou abordando isso de um jeito diferente do habitual, mas estou confiante na escolha.”

2. ‘A gente está equilibrando o que é possível agora’

Use essa frase quando alguém questionar sua agenda, suas prioridades ou sua falta de disponibilidade.

“Estou me organizando para equilibrar todas as demandas da semana, mas posso retomar esse assunto [em X dia].”

3. ‘Somos um time, e não nos tratamos assim’

Essa frase é poderosa para defender colegas (ou a si mesmo) quando alguém faz críticas sutis, insinuações ou comentários depreciativos.

“Prefiro que a gente trate esse tipo de feedback de forma direta e respeitosa. Somos um time.”

4. ‘Prefiro não entrar nesse assunto agora’

Quando o tema da conversa toca em questões pessoais, sensíveis ou simplesmente não apropriadas, essa frase impõe um limite claro, sem justificar nada.

“Não me sinto confortável tratando isso agora. Podemos focar no que é prioridade neste momento?”

5. ‘Essa é uma escolha que faz sentido pra mim’

Use quando alguém tenta impor uma forma “correta” de agir, decidir ou conduzir algo, seja um projeto, carreira ou decisão pessoal.

“Entendo seu ponto, mas essa é uma escolha que faz sentido pra mim no momento. Estou acompanhando os resultados de perto.”

6. ‘Agradeço pelo tempo juntos — e preciso encerrar por aqui’

Uma saída elegante quando alguém tenta estender uma conversa além do necessário, cobrar presença ou demonstrar frustração por sua ausência ou decisão.

“Obrigado pela troca, foi importante. Preciso voltar para as entregas, mas seguimos alinhados.”

