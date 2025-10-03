Quer trabalhar com Elon Musk? xAI procura tutores de videogames e paga até U$D 100 por hora

A xAI, empresa de Elon Musk, está contratando “Video Games Tutors” para treinar e aprimorar o Grok, seu sistema de inteligência artificial, em conceitos, mecânicas e criação de jogos. A função tem foco em desenvolver a capacidade da IA de criar jogos envolventes e inovadores, além de apoiar o design assistido por IA.

Os profissionais usarão o software proprietário da empresa para fornecer anotações, rótulos e contribuições em projetos relacionados a mecânicas, narrativa e elementos de design de jogos. Também será necessário colaborar com a equipe técnica para criar tarefas, melhorar ferramentas de anotação e refinar conteúdos gerados pela IA.

Entre os requisitos, estão:

Experiência em Game Design, Ciência da Computação, Mídia Interativa ou áreas relacionadas;

Portfólio em design de jogos, especialmente em desenvolvimento indie;

Capacidade de avaliar a qualidade de jogos, incluindo mecânicas, narrativa e experiência do jogador;

Habilidades analíticas, comunicativas e criativas, além de conhecimento em ferramentas e tendências de desenvolvimento de jogos;

Experiência em desenvolvimento de jogos assistido por IA, testes de gameplay ou trabalhos em estúdios indie.

A remuneração por hora fica entre US$ 45 e US$ 100. Já os benefícios variam conforme país e podem incluir assistência médica; cargos de meio período não oferecem benefícios.

