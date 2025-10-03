Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

4 habilidades valiosas para quem não quer ser substituído pela IA, segundo CEO do LinkedIn

CEO do LinkedIn afirma que adaptabilidade, aprendizado contínuo e habilidades com IA terão mais peso que formação acadêmica tradicional

Pesquisa mostra que 71% dos líderes empresariais preferem contratar quem domina IA, mesmo com menos anos de carreira (Getty Images). (Getty Images)

Pesquisa mostra que 71% dos líderes empresariais preferem contratar quem domina IA, mesmo com menos anos de carreira (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11h01.

O diploma de uma universidade renomada pode não ter o mesmo peso no futuro do mercado de trabalho. Quem afirma é Ryan Roslansky, CEO do LinkedIn e vice-presidente executivo da Microsoft Office e Copilot.

Em um evento realizado nesta semana no escritório da companhia em San Francisco, Roslansky destacou que a adoção da inteligência artificial no ambiente corporativo está mudando os critérios de contratação. Mais do que formações acadêmicas de prestígio, ele acredita que quatro características serão determinantes: adaptabilidade, pensamento de futuro, disposição para aprender e abertura para o uso de novas ferramentas.

“O futuro do trabalho não pertence mais às pessoas com os diplomas mais sofisticados, mas sim às que são adaptáveis, prontas para aprender e para abraçar essas tecnologias”, disse.

Segundo dados apresentados no evento “AI in Work Day”, realizado pelo LinkedIn, vagas que exigem conhecimento em IA cresceram cerca de 70% em um ano.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Uma pesquisa da Microsoft em 2024 já havia apontado que 71% dos líderes empresariais prefeririam contratar um candidato com habilidades em IA, mesmo que menos experiente, em vez de um profissional experiente sem esse conhecimento.

Karin Kimbrough, economista-chefe do LinkedIn, reforçou que “adaptabilidade é a nova moeda” no mercado.

Apesar da transformação acelerada, Roslansky afirmou que a IA não substituirá pessoas diretamente. Segundo ele, serão os profissionais que sabem usar IA que substituirão os que não sabem.

No entanto, o executivo alertou que as chamadas “soft skills” continuam cruciais:

“A componente humana será a arma secreta de muita gente. Empatia, comunicação, adaptabilidade e a capacidade de conversar de verdade com alguém ainda são fundamentais para ter sucesso em qualquer área.”

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Dicas de carreiraInteligência artificialLinkedIn

Mais de Carreira

Quer trabalhar com Elon Musk? xAI procura tutores de videogames e paga até U$D 100 por hora

‘Pensei no décimo passo, não no primeiro’: como um ‘fracasso’ mudou a trajetória dessa jovem

Funcionária do Google ganhou US$ 600 mil no ano — metade veio de um trabalho extra de 5h semanais

De trader a visionário da IA: conheça jovem abandonou carreira segura para escolher inovação

Mais na Exame

Mundo

Um mês após acidente do Elevador da Glória, famílias aguardam indenizações

Pop

Sentença de P.Diddy será divulgada nesta sexta; rapper deixa carta antes da decisão; leia na íntegra

Brasil

Previsão do tempo: São Paulo deve ter dia de nuvens com máxima de 26°C nesta sexta-feira, 3

Future of Money

Bitcoin inicia "Uptober" ultrapassando US$ 120 mil e pode ter nova máxima, segundo especialista