Aos 23, engenheiro troca Amazon por oferta de US$ 400 mil da Meta — e dá o mapa da carreira em IA

A trajetória de Manoj Tumu, engenheiro indo-americano de 23 anos, ilustra a nova régua da carreira em inteligência artificial, que se resume em experiência prática, preparo metódico e foco no que as empresas valorizam.

Ele deixou a Amazon para aceitar uma oferta da Meta com remuneração total acima de US$ 400 mil em uma equipe de pesquisa de publicidade, e compartilha conselhos diretos para estudantes e candidatos a vagas em IA. As informações foram retiradas de The Times of India.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Experiência pesa mais que projetos

Para Tumu, a diferença entre ser notado e ser contratado começa no currículo. Ele recomenda priorizar estágios “de qualquer tipo” durante a faculdade e, com dois ou três anos de atuação, até remover a seção de projetos do CV.

Foi assim que se posicionou ao disputar vagas na Amazon e na Meta, com um currículo “limpo”, focado na vivência profissional, sem depender de indicações. O resultado foram entrevistas conquistadas pela força da experiência e não pela rede de contatos.

Como a IA mudou e o que isso exige de quem quer entrar

Tumu descreve um deslocamento claro do machine learning “clássico” para o aprendizado profundo, com redes neurais no centro da estratégia.

Para quem mira a área, dominar fundamentos continua sendo importante, mas deep learning e aplicação prática em escala tornam-se diferenciais..

Carreira em IA exige competência aplicada como critério de liderança

A experiência de Manoj Tumu evidencia que competência aplicada move contratações e acelera carreiras em IA.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Para líderes e gestores, é importante que os times sejam avaliados por entregas e aderência a valores, e candidatos por sua capacidade de traduzir pesquisa em impacto.

Assim,, formam-se carreiras que prosperam e organizações que mantêm vantagem competitiva em um campo cada vez mais disputado.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS