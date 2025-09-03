Carreira

Aos 23, engenheiro troca Amazon por oferta de US$ 400 mil da Meta — e dá o mapa da carreira em IA

Manoj Tumu detalha como estágios, currículo focado em experiência e preparo comportamental abrem portas na IA

Manoj Tumu, Engenheiro de Software da Meta (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15h48.

A trajetória de Manoj Tumu, engenheiro indo-americano de 23 anos, ilustra a nova régua da carreira em inteligência artificial, que se resume em experiência prática, preparo metódico e foco no que as empresas valorizam. 

Ele deixou a Amazon para aceitar uma oferta da Meta com remuneração total acima de US$ 400 mil em uma equipe de pesquisa de publicidade, e compartilha conselhos diretos para estudantes e candidatos a vagas em IA. As informações foram retiradas de The Times of India.

Experiência pesa mais que projetos

Para Tumu, a diferença entre ser notado e ser contratado começa no currículo. Ele recomenda priorizar estágios “de qualquer tipo” durante a faculdade e, com dois ou três anos de atuação, até remover a seção de projetos do CV. 

Foi assim que se posicionou ao disputar vagas na Amazon e na Meta, com um currículo “limpo”, focado na vivência profissional, sem depender de indicações. O resultado foram entrevistas conquistadas pela força da experiência e não pela rede de contatos.

Como a IA mudou e o que isso exige de quem quer entrar

Tumu descreve um deslocamento claro do machine learning “clássico” para o aprendizado profundo, com redes neurais no centro da estratégia. 

Para quem mira a área, dominar fundamentos continua sendo importante, mas deep learning e aplicação prática em escala tornam-se diferenciais..

Carreira em IA exige competência aplicada como critério de liderança

A experiência de Manoj Tumu evidencia que competência aplicada move contratações e acelera carreiras em IA. 

Para líderes e gestores, é importante que os times sejam avaliados por entregas e aderência a valores, e candidatos por sua capacidade de traduzir pesquisa em impacto.

Assim,, formam-se carreiras que prosperam e organizações que mantêm vantagem competitiva em um campo cada vez mais disputado.

