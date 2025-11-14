Carreira

Quer engajar profissionais Gen Z? Explique o ‘porquê’ de cada tarefa — e veja o resultado

Compreender o que move a nova geração é essencial para liderar com mais impacto e melhorar a performance do time

Gestão da inovação (Thinkstock/solidcolours)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09h56.

A geração Z já está no mercado de trabalho, e com ela vieram novos desafios de gestão. Acostumados a um mundo hiperconectado e movido por propósito, esses profissionais não se motivam apenas por ordens diretas ou tarefas automáticas. 

Para conquistar engajamento real, líderes precisam explicar o "porquê" de cada tarefa. Essa abordagem aumenta a compreensão do contexto, melhora a execução e estimula o senso de dono. 

Saiba como adaptar sua liderança e atingir alta performance com esse grupo em crescimento. As informações foram retiradas de Inc.

Geração Z no trabalho: novos códigos, novas demandas

Mais do que uma questão de estilo, essa geração cresceu em um mundo onde tudo pode ser questionado, e rapidamente pesquisado. Por isso, eles esperam transparência e coerência em suas relações profissionais. 

Lideranças que não se adaptam a esse perfil tendem a enfrentar resistência, perda de produtividade ou, pior, altos índices de turnover.

Não é rebeldia, é busca por significado

Muitos jovens não respondem bem ao “faça porque estou mandando”. O que alguns gestores veem como desinteresse ou falta de maturidade, muitas vezes é apenas necessidade de entender o impacto do que estão fazendo. 

Explicar o propósito por trás de cada tarefa pode transformar o engajamento.

Mostrar o ‘porquê’ melhora desempenho e pertencimento

Segundo o especialista Tim Elmore, explicar o "porquê" melhora a motivação e leva o profissional a se sentir parte de algo maior. O resultado? Mais criatividade, autonomia e vontade de contribuir. 

A sensação de “aluguel de cargo” dá lugar ao senso de propriedade. Eles deixam de apenas cumprir para começar a se importar — e isso muda tudo.

Como líderes podem aplicar essa abordagem na prática

  • Apresente o contexto antes da tarefa

  • Explique como a ação contribui para o objetivo final

  • Estimule perguntas e ofereça escuta ativa

  • Compartilhe aprendizados e resultados com frequência

  • Valorize a participação com feedback claro e rápido

Gestão com foco em execução e impacto

Liderar a geração Z exige mais estratégia e menos comando. Ao comunicar com clareza e propósito, você libera o potencial do time, aumenta o engajamento e melhora a performance. 

Essa mudança fortalece a cultura de resultados e prepara a empresa para os desafios do futuro.

