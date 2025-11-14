Quer engajar profissionais Gen Z? Explique o ‘porquê’ de cada tarefa — e veja o resultado

Gestão da inovação (Thinkstock/solidcolours)
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09h56.
A geração Z já está no mercado de trabalho, e com ela vieram novos desafios de gestão. Acostumados a um mundo hiperconectado e movido por propósito, esses profissionais não se motivam apenas por ordens diretas ou tarefas automáticas.
Para conquistar engajamento real, líderes precisam explicar o "porquê" de cada tarefa. Essa abordagem aumenta a compreensão do contexto, melhora a execução e estimula o senso de dono.
Saiba como adaptar sua liderança e atingir alta performance com esse grupo em crescimento. As informações foram retiradas de Inc.
Mais do que uma questão de estilo, essa geração cresceu em um mundo onde tudo pode ser questionado, e rapidamente pesquisado. Por isso, eles esperam transparência e coerência em suas relações profissionais.
Lideranças que não se adaptam a esse perfil tendem a enfrentar resistência, perda de produtividade ou, pior, altos índices de turnover.
Muitos jovens não respondem bem ao “faça porque estou mandando”. O que alguns gestores veem como desinteresse ou falta de maturidade, muitas vezes é apenas necessidade de entender o impacto do que estão fazendo.
Explicar o propósito por trás de cada tarefa pode transformar o engajamento.
Segundo o especialista Tim Elmore, explicar o "porquê" melhora a motivação e leva o profissional a se sentir parte de algo maior. O resultado? Mais criatividade, autonomia e vontade de contribuir.
A sensação de “aluguel de cargo” dá lugar ao senso de propriedade. Eles deixam de apenas cumprir para começar a se importar — e isso muda tudo.
Liderar a geração Z exige mais estratégia e menos comando. Ao comunicar com clareza e propósito, você libera o potencial do time, aumenta o engajamento e melhora a performance.
Essa mudança fortalece a cultura de resultados e prepara a empresa para os desafios do futuro.
