As sete atitudes que novos líderes precisam fazer para ouvir a verdade do próprio time

Quando um executivo chega à empresa, a expectativa é causar impacto rápido. Mas sem feedback honesto, até líderes experientes caem em pontos cegos que prejudicam moral, alinhamento e desempenho. As informações foram retiradas do site Forbes.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

1. Incentivar a equipe a apontar comportamentos

Líderes que convidam explicitamente o time a corrigir atitudes e agradecem o retorno criam um ambiente mais seguro. Esse gesto demonstra maturidade, reduz distâncias e incentiva conversas francas no dia a dia.

2. Pedir rankings sobre práticas de liderança

Solicitar que a equipe classifique dez práticas essenciais, da mais forte à mais fraca, tira a possibilidade de elogios vazios. Esse método revela padrões claros e mostra que o líder está aberto a aprender sem defesas.

3. Promover conversas individuais e pequenos encontros

Sessões de escuta em um a um e reuniões curtas em grupos reduzem a tensão e ampliam a participação. Ao resumir o que ouviu e explicar o que será colocado em prática, o líder reforça transparência e comprometimento.

4. Ouvir quem está perto — e quem está longe

Entrevistar subordinados diretos e também profissionais de níveis diferentes ajuda a capturar uma visão mais completa da equipe e do negócio. Em alguns casos, acompanhar o trabalho do time de apoio revela pontos que não aparecem em reuniões formais.

5. Perguntar o que está faltando enxergar

Saber perguntar é essencial. Ao usar frases como “o que estou deixando passar?”, o líder reforça a vulnerabilidade e abre a porta para percepções que normalmente ficariam escondidas. O importante é ouvir, reconhecer e agir sobre o que for possível melhorar.

6. Estimular conversas sinceras e dar retorno claro

Assumir erros, reconhecer acertos e mostrar disposição para mudar cria um ciclo de confiança contínua. Em grupos pequenos, a equipe se sente mais confortável para propor melhorias que o líder pode adotar e comunicar de forma transparente.

COMPREENDA OS SEGREDOS DO MODELO DE NEGÓCIOS DO VALE DO SILÍCIO: transforme sua carreira agora ao se inscrever na masterclass gratuita do empreendedor de uma empresa de tecnologia e serviços de pagamento americana que foi modelo de negócios do Vale do Silício. Garanta sua vaga gratuitamente AQUI

7. Contar com apoio de RH quando necessário

Em alguns casos, ter um profissional de RH facilitando um encontro de integração de liderança ajuda a remover tensões. Nessas conversas, a equipe pode dizer o que o líder deve começar, parar e continuar fazendo, sem receio de exposição.

Feedback não surge sozinho — ele é cultivado

Novos líderes aceleram resultados quando escutam de verdade. Criar espaços seguros, fazer perguntas claras e agir sobre o que se descobre são passos que fortalecem a confiança e melhoram as decisões.

Quando o time percebe abertura genuína, o feedback deixa de ser risco e vira hábito.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões

Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores

Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios

Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!