As sete atitudes que novos líderes precisam fazer para ouvir a verdade do próprio time

Jornalista
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10h31.
Quando um executivo chega à empresa, a expectativa é causar impacto rápido. Mas sem feedback honesto, até líderes experientes caem em pontos cegos que prejudicam moral, alinhamento e desempenho. As informações foram retiradas do site Forbes.
Líderes que convidam explicitamente o time a corrigir atitudes e agradecem o retorno criam um ambiente mais seguro. Esse gesto demonstra maturidade, reduz distâncias e incentiva conversas francas no dia a dia.
Solicitar que a equipe classifique dez práticas essenciais, da mais forte à mais fraca, tira a possibilidade de elogios vazios. Esse método revela padrões claros e mostra que o líder está aberto a aprender sem defesas.
Sessões de escuta em um a um e reuniões curtas em grupos reduzem a tensão e ampliam a participação. Ao resumir o que ouviu e explicar o que será colocado em prática, o líder reforça transparência e comprometimento.
Entrevistar subordinados diretos e também profissionais de níveis diferentes ajuda a capturar uma visão mais completa da equipe e do negócio. Em alguns casos, acompanhar o trabalho do time de apoio revela pontos que não aparecem em reuniões formais.
Saber perguntar é essencial. Ao usar frases como “o que estou deixando passar?”, o líder reforça a vulnerabilidade e abre a porta para percepções que normalmente ficariam escondidas. O importante é ouvir, reconhecer e agir sobre o que for possível melhorar.
Assumir erros, reconhecer acertos e mostrar disposição para mudar cria um ciclo de confiança contínua. Em grupos pequenos, a equipe se sente mais confortável para propor melhorias que o líder pode adotar e comunicar de forma transparente.
Em alguns casos, ter um profissional de RH facilitando um encontro de integração de liderança ajuda a remover tensões. Nessas conversas, a equipe pode dizer o que o líder deve começar, parar e continuar fazendo, sem receio de exposição.
Novos líderes aceleram resultados quando escutam de verdade. Criar espaços seguros, fazer perguntas claras e agir sobre o que se descobre são passos que fortalecem a confiança e melhoram as decisões.
Quando o time percebe abertura genuína, o feedback deixa de ser risco e vira hábito.
