Quer criar sua startup, mas não tem perfil técnico? Veja o curso ideal

A gestão estratégica supera a programação: entenda por que a graduação em Administração fornece as ferramentas e o mindset de execução necessários para criar uma startup de alto impacto. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05h11.
A ausência de um perfil técnico não é um mais um obstáculo para empreendedores. Na verdade, a falta de habilidade em codificação expõe uma necessidade ainda mais crucial para o sucesso e o crescimento de qualquer empreendimento inovador: a capacidade de gestão. Para o empreendedor visionário que busca criar uma startup, mas não domina a linguagem de programação, a resposta mais completa e estratégica reside em uma formação robusta em administração.
O que falha em 90% dos casos não é a tecnologia, mas o business model (modelo de negócio), a gestão financeira e a inabilidade de validar o fit com o mercado.
É exatamente aí que a formação em administração se encaixa como uma luva. A administração não ensina a programar, mas ensina a gerenciar quem programa, a alocar recursos e a escalar o negócio — a verdadeira missão de quem decide criar uma startup.
Para começar um empreendimento de sucesso e montar uma startup que capte investimento, o conhecimento em estratégia, marketing e finanças (o cerne da administração) é o verdadeiro fator de market fit para o fundador.
A graduação em administração funciona como um guia completo para quem quer dar o pontapé inicial em uma startup. Ela não oferece apenas a teoria, mas ferramentas e competências práticas para lidar com a complexidade inerente ao desenvolvimento de um negócio inovador.
A administração aprofunda:
Bancos de investimento e fundos de venture capital não investem apenas em códigos bonitos; eles investem em sólidos planos de negócios e, sobretudo, na capacidade de execução e liderança do fundador.
Portanto, a graduação em administração confere credibilidade e a bagagem necessária para negociar com grandes investidores, aumentando as chances de o projeto de startup sair do papel e se tornar um caso de sucesso.
Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.
O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.
A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.
Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.
Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.