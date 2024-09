Mar vermelho? Mercado de trabalho está saturado, mas há uma profissão explodindo; veja qual é

O mercado de trabalho tornou-se um verdadeiro mar vermelho no qual a competição é acirrada e as oportunidades cada vez mais limitadas. Profissões que antes garantiam estabilidade e segurança enfrentam uma saturação que deixa muitos profissionais estagnados, sem perspectiva clara de crescimento.

Mas, em meio a esse cenário, há uma profissão em plena ascensão, repleta de oportunidades e com salários que podem ultrapassar os R$ 35 mil mensais. Estamos falando dos especialistas em inteligência artificial, que figuram entre as posições de trabalho mais promissoras e cobiçadas da atualidade.

O que faz um especialista em inteligência artificial?

Um especialista em inteligência artificial é responsável por desenvolver, aplicar e aprimorar soluções de automação e otimização de processos que normalmente exigiriam inteligência humana.

Veja, abaixo, as principais atividades desse profissional:

Desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina para que máquinas possam aprender com dados e fazer previsões ou recomendações;

Analisar grandes volumes de dados (big data) para identificar padrões e criar soluções inteligentes baseadas nesses insights;

Trabalhar com processamento de linguagem natural, criando sistemas que compreendem e respondem a comandos em linguagem humana;

Criar sistemas de visão computacional, que interpretam imagens e vídeos para tarefas como reconhecimento facial e detecção de objetos;

Automatizar processos para otimizar o desempenho de empresas e indústrias, reduzindo custos e erros e otimizando tomadas de decisões;

Projetar soluções personalizadas para setores específicos, como saúde, finanças e varejo, baseadas nas necessidades de cada negócio.

Qual o salário de um especialista em IA?

O número de profissionais qualificados em inteligência artificial não acompanha o número de vagas ofertadas na área. E isso leva a salários mais competitivos, conforme revela o Guia Salarial 2023. Segundo o documento, o salário de profissionais de IA no Brasil varia entre R$ 7 mil (para cargos de entrada, como os analistas) e R$ 35 mil (para cargos de gestão e coordenação).

Qualquer pessoa pode trabalhar com inteligência artificial?

Para quem busca uma carreira na área, a boa notícia é que as novas vagas tendem a não se restringir aos profissionais de tecnologia. Com o crescimento e popularização da inteligência artificial, diferentes setores estão inserindo a ferramenta em seu dia a dia. Empresas de diversos segmentos passaram a buscar profissionais com conhecimento em IA. Veja alguns exemplos:

Advogados podem melhor gerenciar grande volume de documentos e contratos;

Professores têm a chance de planejar aulas mais criativas e dinâmicas;

Agricultores conseguem analisar dados históricos para tomar decisões mais assertivas;

Economistas podem acompanhar com mais clareza oscilações de moedas;

Médicos podem realizar cirurgias com mais segurança e eficiência.

Por que ser um especialista em inteligência artificial?

Nos próximos cinco anos, estima-se que mais de 75% das empresas devem incorporar inteligência artificial em seus negócios. É um setor que movimenta milhões no mundo inteiro e deve liderar a geração de novas vagas. Portanto, ser um especialista em IA pode ser interessante para quem busca sucesso profissional, salários competitivos e mais oportunidades.

Como se tornar um especialista em IA?

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

