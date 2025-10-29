A graduação que prepara você para os empregos que ainda vão surgir

O futuro do trabalho deixou de ser uma previsão distante e se tornou o presente. Com a expansão da inteligência artificial, da automação e das novas economias digitais, funções inteiras estão sendo redefinidas. Segundo o LinkedIn Future of Work Report 2025, mais de 70% das empresas globais estão reestruturando seus cargos para incluir tarefas ligadas à tecnologia e à tomada de decisão estratégica.

Mas não se trata apenas de tecnologia. O futuro do trabalho exige profissionais com pensamento crítico, adaptabilidade e domínio de diferentes áreas do conhecimento — e é exatamente isso que a graduação em administração oferece. Essa formação, tradicionalmente associada à gestão e ao empreendedorismo, hoje é também o principal ponto de partida para quem deseja atuar em empregos do futuro, muitos dos quais ainda nem têm nome definido.

Ao mesmo tempo, novas carreiras como analista de ética em IA, estrategista de sustentabilidade corporativa, gestor de dados e especialista em transição verde estão surgindo em ritmo acelerado.

Essas profissões do futuro têm algo em comum: todas exigem domínio de gestão, tomada de decisão, análise de dados e compreensão dos impactos econômicos e sociais da inovação. A graduação em administração oferece exatamente essa combinação — uma base sólida que permite ao profissional navegar com segurança entre diferentes setores e contextos.

De acordo com levantamento da ManpowerGroup divulgado pela Exame em 2025, 82% dos empregadores enfrentam dificuldade para encontrar talentos com habilidades humanas e técnicas equilibradas. Entre as mais valorizadas estão:

Análise de dados e raciocínio lógico

Gestão de projetos e resolução de problemas complexos

Comunicação interpessoal e empatia

Inovação e pensamento estratégico

Essas competências estão no centro da formação em administração, que prepara profissionais capazes de lidar com mudanças, liderar equipes híbridas e usar tecnologia de forma estratégica — aspectos que definem o perfil do profissional do futuro.

O futuro do trabalho será dinâmico e descentralizado. Para prosperar nesse novo formato, é fundamental ter visão analítica, autonomia e capacidade de construir soluções em ambientes incertos.

Na graduação em administração, o aluno desenvolve competências práticas em gestão de pessoas, planejamento estratégico, finanças, marketing e inovação. Mais do que aprender a administrar empresas, ele aprende a administrar a própria carreira, adaptando-se a contextos em constante mudança.

Esse tipo de formação favorece o crescimento em carreiras emergentes, como:

Gestão de startups e negócios digitais

Consultoria em transformação organizacional

Planejamento estratégico em sustentabilidade e impacto social

Operações e inovação em empresas de base tecnológica.

Ter conhecimento de gestão e estratégia tornou-se essencial até em áreas tradicionalmente distantes dos negócios, como tecnologia, design e saúde. Empresas buscam profissionais que compreendem tanto o impacto humano quanto o impacto financeiro de suas decisões.

Uma análise do World Economic Forum mostra que cargos híbridos — aqueles que combinam conhecimento técnico e de negócios — cresceram 25% mais do que funções puramente operacionais desde 2023. Isso explica por que formados em administração são cada vez mais contratados para posições em áreas tecnológicas, como product management e business intelligence.

Segundo dados da Glassdoor 2025, a média salarial inicial para quem ingressa em carreiras híbridas de gestão e tecnologia é 37% maior do que para cargos tradicionais da mesma área.

O futuro do trabalho exige um novo tipo de profissional — aquele que sabe “aprender a aprender”.

A graduação em administração estimula essa mentalidade ao combinar teoria com prática. Disciplinas como inovação, transformação digital, comportamento organizacional e finanças corporativas são desenhadas para desenvolver autonomia intelectual e pensamento crítico — pilares essenciais para quem quer se manter relevante em um mercado em mutação.

Mesmo com o avanço da automação, empresas continuarão dependendo de pessoas que saibam liderar equipes, compreender dados e tomar decisões estratégicas.

A formação em administração permite ao profissional unir esses três elementos — razão pela qual ela se torna um dos cursos mais alinhados ao futuro do trabalho.

Quem escolhe essa graduação não está apenas se preparando para o agora, mas para os cargos que ainda nem existem. Afinal, a transformação digital não elimina a necessidade de gestão — ela a torna ainda mais valiosa.

