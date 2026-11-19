O “obrigado pela oportunidade” já foi dito na despedida. Mandar outra mensagem horas depois soa repetitivo, talvez puxa-saquismo. Na dúvida, a maioria não manda.

Do outro lado da mesa, a leitura é outra. Numa pesquisa de 2017 da empresa de recrutamento Accountemps, hoje parte da Robert Half, com 300 gerentes de RH nos Estados Unidos, 80% disseram levar em conta as mensagens de agradecimento na hora de decidir quem contratar.

Mas os mesmos gestores contaram que só 24% dos candidatos se davam ao trabalho de enviá-las. Em 2007, eram 51%.

Prepare-se para cada etapa da seleção, da leitura da vaga à entrevista final. Comece agora o curso gratuito

O medo de parecer estranho

Por que um gesto tão simples ficou tão raro? Os psicólogos Amit Kumar, da Universidade do Texas em Austin, e Nicholas Epley, da Universidade de Chicago, foram atrás de uma resposta.

Nos experimentos, publicados em 2018 na revista Psychological Science, os participantes escreveram cartas de agradecimento a alguém que tinha feito diferença na vida deles. Antes do envio, previram como o destinatário se sentiria: o quanto ficaria feliz, surpreso e constrangido. Depois, os pesquisadores perguntaram aos próprios destinatários.

As previsões erraram para o mesmo lado. Quem escreveu subestimou o quanto a carta agradaria e superestimou o constrangimento que ela causaria. Também não imaginou o quanto os destinatários ficariam surpresos com os motivos do agradecimento.

O receio de não escrever bem

O estudo traz um detalhe que conversa com a ansiedade de quem procura emprego. Os remetentes se preocupavam com a própria competência: se a carta estava bem escrita, se as palavras eram as certas. E erraram também nisso. Subestimaram o quanto pareceriam competentes e calorosos aos olhos de quem recebeu, sobretudo na competência.

Kumar e Epley também viram que as pessoas escolhiam para quem escrever com base nessas previsões. Quanto mais esperavam uma reação constrangida, menor a chance de mandar a carta.

“Os pensamentos sobre a própria competência para expressar gratidão podem ser uma barreira para agradecer com mais frequência”, diz Kumar.

A pesquisa tratou de cartas a pessoas próximas, e não de recrutadores. Mas o mecanismo ajuda a entender por que tantos candidatos travam diante de uma mensagem de três parágrafos.

Aprenda a montar sua narrativa e a se destacar em cada etapa. Garanta sua inscrição gratuita

E-mail resolve, e rápido

A forma conta menos do que parece. Na pesquisa da Accountemps, 94% dos gerentes de RH consideraram o e-mail um formato adequado. A recomendação da empresa é mandar a mensagem em até 24 horas, porque algumas decisões saem logo depois da rodada de entrevistas.

O agradecimento não substitui uma boa entrevista. Na prática, funciona como desempate: entre dois candidatos parecidos, lembra quem foi o mais atento.

O que escrever

A mensagem ideal é curta e específica. Três movimentos bastam:

Agradeça pelo tempo. Uma frase, sem exagero.

Uma frase, sem exagero. Retome algo da conversa. Um projeto que o entrevistador mencionou, um desafio da área, uma pergunta que ficou na cabeça. É o que separa o agradecimento de um modelo copiado.

Um projeto que o entrevistador mencionou, um desafio da área, uma pergunta que ficou na cabeça. É o que separa o agradecimento de um modelo copiado. Reforce o interesse. Diga em uma linha por que a vaga faz sentido para você e coloque-se à disposição.

Se lembrou de algo importante que não disse na entrevista, a mensagem é a chance de acrescentar, em poucas linhas. Revise nome, cargo e empresa antes de enviar.

Saber o que acontece em cada etapa de uma seleção, e o que fazer depois dela, é parte do Processo Seletivo Na Prática, curso 100% online e gratuito, com cerca de seis horas de conteúdo teórico divididas em oito módulos, além de atividades práticas e certificado. As aulas ensinam a ler um anúncio de vaga em busca de sinais da cultura da empresa, a montar a narrativa da própria trajetória, a usar o método STAR nas respostas e a treinar entrevistas, inclusive as conduzidas por inteligência artificial.

A entrevista acaba quando você sai da sala. A impressão que você deixa, nem sempre.

Inscreva-se gratuitamente e comece sua preparação agora