Quem domina a comunicação assertiva avança mais rápido — este curso mostra como

Redatora
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12h01.
Saber se comunicar bem nunca foi tão importante. No ambiente profissional, uma frase mal colocada pode gerar ruídos, conflitos e retrabalhos. Já uma comunicação clara, empática e estratégica pode abrir portas, fortalecer relações e impulsionar carreiras.
É essa transformação que o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho, do Na Prática, propõe. Com edições patrocinadas por marcas em diversas cidades, a formação oferece uma experiência prática, conduzida por especialistas, para quem quer desenvolver uma das habilidades mais valorizadas do mercado.
A comunicação assertiva vai muito além de falar bem. Ela envolve saber se expressar com clareza, defender ideias com segurança e ouvir de forma genuína. É a habilidade que diferencia profissionais que apenas participam de reuniões daqueles que lideram conversas e decisões.
Ao aplicar técnicas de expressão verbal, linguagem corporal e controle emocional, os participantes aprendem a reduzir conflitos e fortalecer vínculos de confiança no ambiente de trabalho.
O curso Comunicação Assertiva no Trabalho é ideal para profissionais que desejam aprimorar a forma como se expressam, se posicionam e se relacionam no ambiente corporativo.
Um curso ideal para quem quer:
O curso Comunicação Assertiva no Trabalho é 100% gratuito e oferece certificado de participação. As aulas são conduzidas por especialistas que trazem situações reais do mundo corporativo, com atividades práticas, dinâmicas e exercícios de autopercepção.
Além disso, cada edição é patrocinada por marcas parceiras que acreditam no poder da comunicação como motor de transformação, o que torna o aprendizado ainda mais conectado com o mercado e com diferentes realidades profissionais.
Ao final do curso, os participantes ganham não só mais segurança para se posicionar, mas também maior clareza ao dar feedbacks, apresentar projetos e lidar com conflitos.
A metodologia do programa é baseada em vivências, para que o aprendizado não fique restrito à teoria — ele se transforma em novas atitudes e comportamentos dentro e fora da empresa.
Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.
Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.
