Quem domina a comunicação assertiva avança mais rápido — este curso mostra como

Aprenda a se expressar com clareza, confiança e empatia, e conquiste mais espaço no trabalho

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12h01.

Saber se comunicar bem nunca foi tão importante. No ambiente profissional, uma frase mal colocada pode gerar ruídos, conflitos e retrabalhos. Já uma comunicação clara, empática e estratégica pode abrir portas, fortalecer relações e impulsionar carreiras.

É essa transformação que o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho, do Na Prática, propõe. Com edições patrocinadas por marcas em diversas cidades, a formação oferece uma experiência prática, conduzida por especialistas, para quem quer desenvolver uma das habilidades mais valorizadas do mercado.

Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais.

Por que dominar a comunicação assertiva é um diferencial competitivo

A comunicação assertiva vai muito além de falar bem. Ela envolve saber se expressar com clareza, defender ideias com segurança e ouvir de forma genuína. É a habilidade que diferencia profissionais que apenas participam de reuniões daqueles que lideram conversas e decisões.

Ao aplicar técnicas de expressão verbal, linguagem corporal e controle emocional, os participantes aprendem a reduzir conflitos e fortalecer vínculos de confiança no ambiente de trabalho.

Para quem é voltado o curso Comunicação Assertiva no Trabalho? 

O curso Comunicação Assertiva no Trabalho é ideal para profissionais que desejam aprimorar a forma como se expressam, se posicionam e se relacionam no ambiente corporativo. 

Um curso ideal para quem quer:

  • Melhorar a comunicação verbal e não verbal, expressando ideias com clareza e segurança;

  • Desenvolver técnicas eficazes de persuasão, aprimorando apresentações e negociações;

  • Controlar a ansiedade e o nervosismo ao se comunicar em público ou em situações de pressão;

  • Aprender estratégias de apresentação impactantes, capazes de inspirar e engajar pessoas;

  • Aprimorar habilidades para vender ideias e gerar mais valor profissional no dia a dia.

Um curso prático, gratuito e com certificado

O curso Comunicação Assertiva no Trabalho é 100% gratuito e oferece certificado de participação. As aulas são conduzidas por especialistas que trazem situações reais do mundo corporativo, com atividades práticas, dinâmicas e exercícios de autopercepção.

Além disso, cada edição é patrocinada por marcas parceiras que acreditam no poder da comunicação como motor de transformação, o que torna o aprendizado ainda mais conectado com o mercado e com diferentes realidades profissionais.

Comunique-se com confiança, empatia e impacto — e conquiste novas oportunidades na sua carreira.

Da teoria à prática: resultados que você percebe na rotina

Ao final do curso, os participantes ganham não só mais segurança para se posicionar, mas também maior clareza ao dar feedbacks, apresentar projetos e lidar com conflitos.

A metodologia do programa é baseada em vivências, para que o aprendizado não fique restrito à teoria — ele se transforma em novas atitudes e comportamentos dentro e fora da empresa.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho

