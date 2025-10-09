Como é o dia a dia de um trainee em grandes empresas de São Paulo

Conquistar uma vaga de trainee em uma grande empresa é o objetivo de muitos recém-formados. Em São Paulo, onde estão concentradas as sedes de bancos, indústrias, consultorias e companhias de tecnologia, esses programas funcionam como portas de entrada para carreiras promissoras.

Mas o que realmente acontece depois da aprovação? Como é o dia a dia de quem vive essa experiência? Veja a seguir.

O início: integração e descobertas

Os primeiros dias são de imersão total. O trainee conhece os valores da empresa, participa de treinamentos e começa a entender como cada área funciona. Essa fase costuma incluir:

Apresentações institucionais sobre cultura, propósito e estrutura da companhia;

Mentorias com líderes que orientam o desenvolvimento profissional;

Job rotation , ou seja, a rotação entre diferentes áreas;

Projetos desafiadores, que envolvem metas e resultados reais.

O objetivo é preparar o trainee para assumir cargos de liderança no futuro e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a descobrir onde ele se encaixa melhor dentro do negócio.

Um dia típico de trainee

O cotidiano muda de empresa para empresa, mas há um padrão que se repete.

Manhã: alinhamentos e planejamento

O dia geralmente começa com reuniões curtas de alinhamento. Os trainees revisam tarefas, definem prioridades e compartilham o andamento dos projetos.

Em seguida, partem para as atividades técnicas, como relatórios, análises de dados, levantamentos de mercado ou apresentações internas.

Também é comum dedicar parte da manhã a treinamentos e reuniões com mentores — momentos voltados para aprendizado e feedback.

Tarde: execução e colaboração

Durante a tarde, o foco se volta à execução. O trainee costuma trabalhar em equipe, participar de reuniões com outras áreas e lidar com problemas reais da empresa.

É nesse momento que a rotina se torna mais prática: colocar em ação o que foi aprendido, testar ideias, apresentar resultados e lidar com desafios inesperados.

Além disso, muitos programas incentivam que os trainees tragam propostas de inovação, seja para processos, produtos ou melhorias internas.

Fim do dia: revisões e próximos passos

Antes de encerrar o expediente, é comum revisar o que foi entregue e planejar as próximas etapas. Alguns programas pedem relatórios de acompanhamento ou breves apresentações semanais.

Também há espaço para conversas com gestores e trocas com outros trainees — um momento importante de aprendizado coletivo.

Desafios da rotina

A rotina é intensa. O trainee lida com prazos apertados, cobrança por resultados e a necessidade constante de aprender rápido. Entre os maiores desafios estão:

Adaptar-se a diferentes áreas e estilos de liderança ;

Equilibrar aprendizado e entrega , mantendo o desempenho alto mesmo em fases de transição;

Lidar com a incerteza, já que o programa exige flexibilidade e disposição para mudar de projeto ou cidade.

Apesar da pressão, o ambiente costuma ser colaborativo. As empresas investem tempo e recursos para desenvolver esses profissionais e acompanhá-los de perto.

Duração e benefícios

Os programas costumam durar de 12 a 24 meses, dependendo da empresa e da área. Os salários são competitivos — especialmente nas grandes companhias — e costumam vir acompanhados de benefícios como plano de saúde, vale-refeição, participação nos lucros e cursos de capacitação.

Alguns programas também oferecem mobilidade geográfica, permitindo que o trainee conheça outras unidades da empresa no Brasil ou no exterior.

Conheça a graduação que te prepara para essas posições

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.