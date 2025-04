Empresa de US$ 200 bilhões lança programa 'sem diploma' para desafiar modelo universitário

A Palantir, gigante de tecnologia com mais de US$ 200 bilhões em valor de mercado, anunciou o lançamento de um programa para alunos do ensino médio trabalharem diretamente na empresa, sem necessidade de diploma universitário.

A medida é uma resposta da Palantir ao que ela considera "critérios falhos" na admissão de estudantes nas universidades. A empresa afirma que as instituições acadêmicas têm se distorcido de um modelo meritocrático para um ambiente de "caos e extremismo".

O estágio, com duração de 4 meses e salário de US$ 5.400 mensais, acontece em Nova York a partir do segundo semestre de 2025. O programa propõe um caminho alternativo à educação tradicional, com foco na capacidade técnica e no desempenho individual.

"Pule a dívida, pule a doutrinação", escreveu a empresa em publicação na rede social X (antigo Twitter).

Skip the debt.

Skip the indoctrination.

Get the Palantir Degree. pic.twitter.com/iu5AJlMj30 — Palantir (@PalantirTech) April 11, 2025

O "Meritocracy Fellowship" surgiu em um momento de crescente crítica à educação superior nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, as universidades americanas enfrentam cortes de verbas federais, investigações governamentais e intensa pressão política do governo de Donald Trump.

A companhia, que possui contratos de defesa e tecnologia com governos, especialmente na área de inteligência artificial, agora aposta na experiência prática e não em diplomas.

Os participantes selecionados trabalharão ao lado de engenheiros da Palantir, contribuindo para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial em áreas críticas, como defesa, saúde e segurança pública. Aqueles que se destacarem poderão ser convidados a integrar permanentemente a equipe da empresa.

*Esta matéria foi feita com auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado pela nossa equipe editorial