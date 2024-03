Ivy League: quais são as 8 universidades da superliga dos EUA

A Ivy League, um grupo de elite de oito universidades nos Estados Unidos, é sinônimo de excelência acadêmica.

Cada uma dessas instituições é uma força incontestável no mundo acadêmico, com contribuições significativas para pesquisa e ensino. Saiba mais!

O que é Ivy League?

A Ivy League é uma conferência esportiva composta por oito das mais prestigiadas universidades privadas dos Estados Unidos: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Universidade da Pensilvânia, Princeton e Universidade Yale.

No entanto, o termo "Ivy League" também é usado de forma mais ampla para se referir a essas instituições de elite como um grupo. As universidades da Ivy League são conhecidas por sua excelência acadêmica, tradição e status social.

Elas são altamente seletivas em suas admissões, atraindo alguns dos estudantes mais talentosos e ambiciosos do país e do mundo. Uma formação em qualquer universidade desse grupo pode impressionar na entrevista de emprego.

Além disso, as universidades da Ivy League possuem alguns dos mais renomados programas acadêmicos e uma vasta rede de ex-alunos influentes em diversos setores, desde negócios e política até arte e ciência.

O Ivy significado, em inglês, quer dizer "hera", uma planta trepadeira conhecida por sua capacidade de crescer e se agarrar a superfícies verticais, muitas vezes representando tenacidade, crescimento e conexão.

No contexto da Ivy League, o termo foi adotado para evocar uma sensação de prestígio e tradição, refletindo a imagem de força e durabilidade associada à hera, simbolizando a elite e a excelência acadêmica das oito universidades que compõem o grupo.

Brasileiros podem aplicar para uma faculdade da Ivy League?

Os brasileiros podem se candidatar a uma faculdade da Ivy League nos Estados Unidos. As universidades da Ivy League, reconhecidas por sua excelência acadêmica e reputação mundial, têm políticas de admissão que consideram candidatos de todo o mundo, incluindo o Brasil.

No entanto, o processo de admissão para essas instituições é altamente competitivo e rigoroso. Os candidatos devem demonstrar excelência acadêmica por meio de notas altas, resultados impressionantes em testes padronizados como o SAT ou ACT, além de se destacarem em atividades extracurriculares, como esportes, artes, voluntariado e liderança.

Além disso, as universidades da Ivy League valorizam diversidade e experiências únicas. Portanto, os candidatos brasileiros que podem trazer perspectivas culturais distintas e experiências enriquecedoras para a comunidade estudantil têm uma vantagem.

É importante ressaltar que as universidades da Ivy League geralmente oferecem ajuda financeira generosa para estudantes internacionais, mas os custos de frequentar essas instituições ainda podem ser significativos. Mesmo com o elevado custo, uma formação nessas universidades pode ajudar na construção de um bom futuro profissional.

Muitos brasileiros que desejam estudar na Ivy League buscam bolsas de estudo, auxílios financeiros e outras formas de assistência para tornar seus sonhos educacionais uma realidade.

Quais as 8 universidades da Ivy League nos Estados Unidos

Vamos explorar mais detalhadamente cada uma das universidades que compõem esse grupo distinto:

Harvard University

Fundada em 1636, Harvard é a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos e uma das mais renomadas do mundo. A universidade é localizada em Cambridge, Massachusetts.

Harvard oferece uma ampla gama de programas de graduação e pós-graduação em diversas áreas, desde ciências sociais e humanidades até ciências naturais e engenharia. Sua reputação por excelência acadêmica e liderança em pesquisa é incomparável. Existem diversos brasileiros que estudaram em Harvard.

Cornell University

Fundada em 1865, Cornell está localizada em Ithaca, Nova York, e é uma das principais universidades de pesquisa do mundo. Com uma ênfase especial em agricultura, engenharia, hotelaria e ciências humanas, Cornell oferece uma experiência educacional única, combinando excelência acadêmica com uma vibrante vida estudantil.

Brown University

Fundada em 1764, Brown é conhecida por sua abordagem liberal de educação, promovendo a autonomia intelectual e a criatividade dos alunos. Situada em Providence, Rhode Island, a universidade Brown oferece uma variedade de programas de graduação e pós-graduação em um ambiente acadêmico diversificado e colaborativo.

Princeton University

Estabelecida em 1746, Princeton é uma das universidades mais seletivas e prestigiadas do mundo. Localizada em Princeton, Nova Jersey, a universidade tem uma reputação incomparável por sua excelência acadêmica, corpo docente distinto e pesquisa inovadora em uma variedade de disciplinas.

Dartmouth College

Fundada em 1769, Dartmouth é uma das mais antigas instituições de ensino superior dos Estados Unidos. Situada em Hanover, New Hampshire, a universidade é conhecida por seu tamanho menor e forte senso de comunidade, proporcionando uma experiência educacional íntima e personalizada para seus alunos.

Yale University

Fundada em 1701, Yale é uma das universidades mais prestigiadas do mundo, com destaque em humanidades, ciências sociais, artes e ciências. Localizada em New Haven, Connecticut, Yale tem uma longa tradição de excelência acadêmica, formando lideranças em diversas áreas do saber.

Columbia University

Fundada em 1754, Columbia é uma das instituições mais importantes do mundo, com fortes programas em áreas como direito, jornalismo, artes e ciências. Localizada na cidade de Nova York, Columbia oferece aos seus alunos uma experiência única de aprendizado em um ambiente urbano vibrante e dinâmico.

University of Pennsylvania

Fundada em 1740, a University of Pennsylvania, também conhecida como UPenn, é uma universidade de pesquisa líder com destaque em negócios, direito, medicina e engenharia. Situada na Filadélfia, Pensilvânia, a UPenn oferece uma educação de classe mundial em um ambiente estimulante e colaborativo.

Por que o MIT não faz parte da Ivy League?

O Massachusetts Institute of Technology (MIT) não faz parte da Ivy League por causa de sua história e foco acadêmico diferenciado.

Enquanto as oito universidades da Ivy League têm uma longa tradição de excelência em uma variedade de disciplinas, incluindo humanidades, ciências sociais e ciências naturais, o MIT tem uma ênfase particular nas ciências, engenharia e tecnologia.

A Ivy League foi fundada originalmente como uma conferência esportiva e, ao longo do tempo, evoluiu para representar um conjunto de universidades de elite. Por outro lado, o MIT foi estabelecido em 1861 com um foco exclusivo em ciência e tecnologia, diferenciando-se das universidades da liga dos Estados Unidos.

Enquanto as universidades da Ivy League têm uma cultura acadêmica distinta e compartilham certas características, como admissões altamente seletivas e uma ampla gama de programas de estudo, o MIT tem sua própria identidade única como uma instituição líder em pesquisa e inovação tecnológica.

Tanto a Ivy League quanto o MIT podem oferecer uma formação sólida, ajudando o aluno a conquistar hard skills e soft skills.

