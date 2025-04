'Nenhuma universidade privada pode ser controlada pelo governo': a resposta de Harvard a Trump

A Universidade de Harvard afirmou, em resposta às demandas do governo de Donald Trump, que "as universidades privadas não podem ser controladas pelo governo federal".

Em uma carta divulgada nesta segunda-feira, 14, a instituição reafirmou seu compromisso no combate ao antissemitismo e outras formas de preconceito, mas recusou veementemente as condições apresentadas pelo governo. Segundo a universidade, as exigências violam "as liberdades acadêmicas e constitucionais".

A carta, assinada pelos representantes legais de Harvard, reflete o posicionamento da universidade diante das demandas do governo. Entre elas estão o desmantelamento de programas de diversidade, equidade e inclusão, a proibição de atletas transgêneros competirem em equipes femininas, a reestruturação da governança universitária, e mudanças em departamentos que, segundo o governo, “alimentam o assédio antissemita” e “acabam com a captura ideológica”.

Harvard também destacou que está dedicada a criar um ambiente de aprendizado seguro e acolhedor para todos os seus alunos, mas "sem abrir mão de sua missão de promover a liberdade de expressão e a investigação aberta". A carta ainda critica as exigências do governo, argumentando que essas medidas buscam impor ações que a universidade considera uma violação de suas liberdades fundamentais.

De acordo com as autoridades da universidade, as ações sugeridas pelo governo contrariam a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade acadêmica.

Em sua resposta, Harvard afirmou estar aberta ao diálogo sobre as ações que já tomou e os planos para continuar aprimorando a experiência de seus membros, mas deixou claro que não aceitará exigências que ultrapassem os limites da autoridade legal de qualquer administração.

A carta também observou que as condições propostas não afetam apenas a universidade, mas também seus hospitais e centros de pesquisa independentes, que realizam trabalho vital nas áreas médica e científica.

Na noite de segunda, o governo Trump cumpriu sua ameaça de retirar o financiamento federal à Universidade de Harvard. A decisão ocorreu poucas horas depois de a mais antiga e uma das mais ricas faculdades dos Estados Unidos ter se recusado a concordar com a lista de novas exigências impostas pelo governo.

Essa situação tem gerado grande repercussão no país, com defensores da liberdade acadêmica alertando para os riscos da ingerência governamental nas universidades, enquanto o governo argumenta que suas medidas visam combater o radicalismo ideológico em instituições de ensino superior.