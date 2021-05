Palantir Technologies começa a aceitar bitcoin e deve investir no ativo

Fundada por Peter Thiel, co-fundador do PayPal, a Palantir Technologies, empresa norte-americana especializada em análise de dados, anunciou nesta terça-feira, 11, que irá incluir o bitcoin como método de pagamento por seus serviços e revelou que está analisando a possibilidade de ter a criptomoeda em seu balanço patrimonial.

Durante a conferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre da Palantir Technologies, acionistas questionaram a diretoria da companhia sobre a inclusão do bitcoin ou outra criptomoeda no balanço da empresa, que aparentemente, já está sendo discutida como uma nova estratégia de gerenciamento de seu balanço patrimonial.

“A resposta curta é sim. Estamos analisando e até já discutimos isso internamente. Se você observar nosso balanço, há 2,3 bilhões em caixa ao final do trimestre, incluindo 151 milhões em fluxo de caixa no mesmo período. Portanto, está definitivamente em pauta por uma perspectiva de tesouraria, assim como outros investimentos ao olharmos além de nosso negócio”, disse David Glazer, CFO da Palantir Technologies.

Sobre o uso do bitcoin como forma de pagamento pelos serviços da Palantir, Glazer levantou uma bandeira verde para o criptoativo, confirmando o seu uso para os negócios da companhia.

“Em termos de aceitação do bitcoin de nossos clientes, nós o aceitamos como forma de pagamento. Nós estamos abertos para negócios”, completou David.

Cada vez mais recorrente, a alocação de investimentos em bitcoin para o gerenciamento do balanço patrimonial de grandes empresas se tornou uma tática bem lucrativa nos últimos meses. Com aproximadamente 91.579 bitcoins em seu portfolio, a MicroStrategy divulgou um lucro de mais de 5 bilhões com a compra do criptoativo, representando 23 vezes a receita da companhia no primeiro trimestre de 2021.

