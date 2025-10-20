Carreira

Profissionais de tecnologia adotam IA de formas diferentes: veja os números

Levantamento mostra que aprendizado, análise de dados e tarefas administrativas estão sendo dominados por ferramentas de IA

Estudo revela áreas de maior uso e os benefícios percebidos pelos profissionais, incluindo foco em trabalhos mais estratégicos (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09h22.

Um levantamento conduzido pela Indeed, com apoio da YouGov, analisou a adoção de inteligência artificial (IA) por mais de 1.000 profissionais de tecnologia entre 22 de maio e 10 de junho de 2025. O estudo aponta que, embora a utilização de IA seja ampla, sua integração nas empresas ainda é desigual.

Entre os profissionais de tecnologia cujas empresas já adotaram IA (71% do total), a forma de uso varia significativamente:

  • 15% afirmam que a IA é central nas operações da empresa;

  • 24% dizem que a IA é incentivada em todas as equipes;

  • 32% relatam que a IA é utilizada apenas em áreas específicas.

Uso diário de IA pelos profissionais

O levantamento mostra que os trabalhadores de tecnologia incorporam a IA em suas atividades diárias, de forma variada, dependendo da função:

  • 49% usam IA para aprendizado e desenvolvimento de habilidades;

  • 42% utilizam em tarefas administrativas;

  • 39% aplicam IA em codificação e análise de dados;

  • 31% em controle de qualidade;

  • 27% em gestão de projetos e entrada de dados.

Benefícios percebidos da IA

A pesquisa também revela que a adoção de IA traz ganhos claros de produtividade e eficiência:

  • 65% afirmam que a IA os torna mais eficientes;

  • 54% dizem que permite focar em trabalhos mais interessantes;

  • 46% relatam aceleração nos ciclos de desenvolvimento de produtos.

O estudo reforça que a inteligência artificial já é parte integrante do cotidiano de profissionais de tecnologia, mas seu impacto varia conforme a função, o nível de maturidade da empresa e a forma como a ferramenta é integrada aos processos de trabalho.

