Profissionais de tecnologia adotam IA de formas diferentes: veja os números

Um levantamento conduzido pela Indeed, com apoio da YouGov, analisou a adoção de inteligência artificial (IA) por mais de 1.000 profissionais de tecnologia entre 22 de maio e 10 de junho de 2025. O estudo aponta que, embora a utilização de IA seja ampla, sua integração nas empresas ainda é desigual.

Entre os profissionais de tecnologia cujas empresas já adotaram IA (71% do total), a forma de uso varia significativamente:

15% afirmam que a IA é central nas operações da empresa;

24% dizem que a IA é incentivada em todas as equipes;

32% relatam que a IA é utilizada apenas em áreas específicas.

Uso diário de IA pelos profissionais

O levantamento mostra que os trabalhadores de tecnologia incorporam a IA em suas atividades diárias, de forma variada, dependendo da função:

49% usam IA para aprendizado e desenvolvimento de habilidades;

42% utilizam em tarefas administrativas;

39% aplicam IA em codificação e análise de dados;

31% em controle de qualidade;

27% em gestão de projetos e entrada de dados.

Benefícios percebidos da IA

A pesquisa também revela que a adoção de IA traz ganhos claros de produtividade e eficiência:

65% afirmam que a IA os torna mais eficientes;

54% dizem que permite focar em trabalhos mais interessantes;

46% relatam aceleração nos ciclos de desenvolvimento de produtos.

O estudo reforça que a inteligência artificial já é parte integrante do cotidiano de profissionais de tecnologia, mas seu impacto varia conforme a função, o nível de maturidade da empresa e a forma como a ferramenta é integrada aos processos de trabalho.

