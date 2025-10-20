Opinião: somente unindo RH e TI teremos uma gestão corporativa pronta para a IA

Bússola

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10h00.

Por Claudia Elisa*

O ambiente corporativo está em plena transformação. Uma mudança sutil, mas poderosa, redesenha o horizonte das grandes organizações: a fusão, ou melhor, a integração cada vez mais estreita entre os departamentos de Recursos Humanos (RH) e Tecnologia da Informação (TI).

Não é apenas uma união de siglas. É a coordenação de pessoas, processos e tecnologia, construindo uma nova dinâmica organizacional. O objetivo? Empresas mais ágeis, resilientes e, acima de tudo, prontas para a era da inteligência artificial (IA).

Analistas de mercado já indicam: RH e TI, em breve, atuarão como faces da mesma moeda. Essa expectativa não é um capricho, mas um reflexo de uma mudança cultural profunda. É o alinhamento de duas áreas vitais, prontas para otimizar cada passo, cada habilidade, cada ferramenta digital.

Onde pessoas e tecnologia se encontram

Tradicionalmente, RH é o coração, o centro vital da empresa, cuidando do capital humano. TI, por sua vez, era o cérebro, a espinha dorsal tecnológica, que construía e mantinha a infraestrutura digital. Áreas distintas, com abordagens próprias.

Agora, o cenário está mudando. A integração não busca apagar identidades, mas criar uma colaboração unificada. É como se RH e TI se tornassem os grandes construtores de uma nova estrutura, onde cada elemento – seja ele humano ou tecnológico – se encaixa perfeitamente.

A meta é clara: repensar como o trabalho acontece. A tecnologia não é mais um suporte distante, mas um parceiro que liberta. Ela assume as tarefas repetitivas, abrindo espaço para que o talento humano se desenvolva em desafios mais estratégicos, mais criativos.

IA: O vento que impulsiona a mudança

A ascensão da Inteligência Artificial é a grande impulsionadora dessa transformação. As ferramentas de IA não são apenas atalhos para a rotina; são convites para reinventar o próprio fazer.

Empresas visionárias já estão treinando suas equipes para dominar essa nova abordagem. E o mais fascinante: a decisão sobre como integrar humanos e máquinas não fica restrita a poucas mãos. 

Muitas organizações estão democratizando a IA, dando aos colaboradores a liberdade de construir suas próprias automações. É a autonomia se consolidando no ambiente digital.

A unificação de RH e TI é um catalisador de agilidade. Pense nos velhos tempos: conflitos de interesse e choques de prioridades, como se operassem em descompasso. O RH, focado nas pessoas; o TI, nas máquinas. O resultado? Projetos que se arrastavam.

Agora, com uma visão compartilhada, as barreiras internas tendem a se desfazer. É possível superar os obstáculos que antes existiam. A velocidade e a eficácia ganham um novo ritmo.

Um exemplo inspirador: plataformas internas que conectam colaboradores a novas oportunidades dentro da própria empresa. Essas iniciativas, nascidas da colaboração entre RH e TI, triplicaram o engajamento. É a prova de que a união faz a força, e a inovação.

Desafios no caminho

Mas, como toda grande jornada, há desafios. Profissionais de RH e TI, com suas bagagens e linguagens distintas, precisam aprender a colaborar de forma mais integrada. A comunicação eficaz é a chave para essa colaboração.

Algumas empresas já contam com "tradutores" – mediadores com uma visão 360 graus – para garantir que todos falem a mesma língua e caminhem na mesma direção.

E o cuidado é essencial: manter a especialização. O RH, com sua sensibilidade para as nuances humanas; o TI, com sua maestria técnica. A integração deve ser uma parceria bem-sucedida, não uma fusão que dilua a essência de cada um. O equilíbrio entre eficiência e profundidade é fundamental.

Preparando-se para a próxima onda

A integração de RH e TI é uma reinvenção de como as empresas globais gerenciam o trabalho, os processos e os resultados. O sucesso reside em criar um ecossistema onde tecnologia e pessoas não apenas coexistem, mas se potencializam.

A tecnologia, nesse novo cenário, é um facilitador que permite aos colaboradores focar no que fazem de melhor: resolver problemas complexos, criar estratégias e inovar.

Com a automação redefinindo o mapa, líderes e gestores precisam garantir que suas equipes estejam prontas para essa nova paisagem. 

Não é só sobre adotar tecnologia, mas sobre cultivar uma cultura de aprendizado contínuo, de colaboração sem fronteiras e de uma evolução humana contínua.

A convergência estratégica entre RH e TI não é apenas uma tendência, mas o delineamento do futuro das organizações: um modelo intrinsecamente mais conectado, ágil e resiliente, que posiciona pessoas e tecnologia como pilares indissociáveis para a conquista de novos patamares de desempenho. 

Para as empresas que compreendem e abraçam proativamente essa transformação, o horizonte se descortina com a promessa de uma força de trabalho não apenas mais eficiente e engajada, mas verdadeiramente inovadora, apta a prosperar e liderar em um mundo em constante e acelerada reconfiguração.

*Claudia Elisa Soares é especialista em ESG e transformação de negócios e líderes e conselheira em companhias abertas e familiares.

 

