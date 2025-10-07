Quais empregos em TI a IA está transformando? Veja os setores mais demandados

Empresas estão contratando em cibersegurança, análise de dados e equipes de IA para suprir a demanda causada pela inteligência artificial (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14h36.
O mercado de trabalho em tecnologia enfrenta duas tendências opostas: excesso de candidatos em algumas funções e escassez em outras, segundo dados da Indeed e Glassdoor. Os participantes atuam principalmente em software e TI.
O levantamento mostra a disparidade no cenário de talentos de tecnologia e o impacto da IA na demanda por habilidades específicas.
Embora muitos cargos de tecnologia atraiam candidatos em excesso, áreas-chave, como computação em nuvem, análise de dados e desenvolvimento de IA, ainda sofrem com falta de profissionais qualificados.
Segundo a Indeed, “o que começou como uma queda cíclica na contratação de tecnologia pode estar entrando em uma nova fase — moldada pela ascensão da IA, aumento de requisitos e menor demanda por profissionais iniciantes.”
A IA generativa está remodelando trajetórias profissionais. A pesquisa identificou os cargos mais impactados por reorganizações motivadas pela adoção de IA:
Engenheiros e desenvolvedores de software;
Engenheiros de qualidade (QA);
Gerentes de produto;
Gerentes de projetos.
Após essas reorganizações, as empresas realocaram recursos para novas funções em tecnologia. As áreas que mais se beneficiaram foram:
Cibersegurança;
Análise de dados;
Equipes de IA.
As habilidades mais requisitadas em anúncios de empregos de tecnologia no primeiro semestre de 2025 incluem Python, SQL e Amazon Web Services, segundo a Indeed.
Áreas que registraram maior crescimento em ofertas de emprego foram IA, Python, Google Cloud Platform e processos de integração contínua e entrega contínua, voltados à integração e lançamento mais rápido de alterações em software.
