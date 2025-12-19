Por que seu networking não gera resultados — e como mudar isso hoje

Você já participou de um evento, trocou contatos e… nada aconteceu depois? Para quem quer executar com alta performance e avançar na carreira, networking superficial é desperdício de tempo.

Entenda como mudar completamente sua abordagem de conexão — trocando apresentações genéricas por conversas estratégicas que geram valor real, com ferramentas práticas para aplicar hoje. As informações foram retiradas de Forbes.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

O que está errado com o networking tradicional

Muitos profissionais ainda acreditam que networking é trocar cartões ou se apresentar com cargo e empresa. Mas esse modelo não gera lembrança, nem oportunidades.

É preciso mudar o foco e conectar com intenção, ouvir antes de falar, além de oferecer valor antes de pedir algo.

O que é networking baseado em valor — e por que ele funciona

Networking de valor começa com uma pergunta simples: que problema essa pessoa está tentando resolver? Quando você entende isso, pode se posicionar como alguém que ajuda — não alguém que vende. E líderes que ajudam são lembrados e procurados.

A fórmula da conexão memorável: o poder do storytelling

Nada conecta mais do que uma história bem contada. E aqui não falamos de autopromoção, mas de histórias que mostram vulnerabilidade, transformação e impacto.

Uma boa narrativa revela o “porquê” do seu trabalho, e faz com que as pessoas queiram continuar a conversa.

Networking estratégico exige clareza de propósito

Antes de sair adicionando contatos no LinkedIn ou agendando cafés, pare e reflita: o que você quer construir com esse relacionamento?

Ter clareza sobre o que busca (conhecimento, parceria, oportunidade, influência) deixa sua abordagem mais transparente — e sua conexão, mais sincera.

Comece agora: como aplicar o networking com intenção

Aborde com perguntas, não com pitch. Demonstre interesse genuíno pela outra pessoa. Compartilhe uma história que mostre como você gera impacto. Encerre com uma proposta clara de continuidade — sem pressão.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA