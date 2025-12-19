Por que seu networking não gera resultados — e como mudar isso hoje

Como fazer networking do jeito certo
Redatora
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11h04.
Você já participou de um evento, trocou contatos e… nada aconteceu depois? Para quem quer executar com alta performance e avançar na carreira, networking superficial é desperdício de tempo.
Entenda como mudar completamente sua abordagem de conexão — trocando apresentações genéricas por conversas estratégicas que geram valor real, com ferramentas práticas para aplicar hoje. As informações foram retiradas de Forbes.
Muitos profissionais ainda acreditam que networking é trocar cartões ou se apresentar com cargo e empresa. Mas esse modelo não gera lembrança, nem oportunidades.
É preciso mudar o foco e conectar com intenção, ouvir antes de falar, além de oferecer valor antes de pedir algo.
Networking de valor começa com uma pergunta simples: que problema essa pessoa está tentando resolver? Quando você entende isso, pode se posicionar como alguém que ajuda — não alguém que vende. E líderes que ajudam são lembrados e procurados.
Nada conecta mais do que uma história bem contada. E aqui não falamos de autopromoção, mas de histórias que mostram vulnerabilidade, transformação e impacto.
Uma boa narrativa revela o “porquê” do seu trabalho, e faz com que as pessoas queiram continuar a conversa.
Antes de sair adicionando contatos no LinkedIn ou agendando cafés, pare e reflita: o que você quer construir com esse relacionamento?
Ter clareza sobre o que busca (conhecimento, parceria, oportunidade, influência) deixa sua abordagem mais transparente — e sua conexão, mais sincera.
