O conselho que o CEO do McDonald’s daria se não tivesse medo de ferir seus sentimentos

Imagine receber conselhos diretos, sem rodeios, de um dos CEOs mais influentes do mundo. Em um vídeo publicado em seu Instagram, Chris Kempczinski, CEO global do McDonald’s, compartilhou o que ele chama de um "amor duro profissional".

Ele traz que é preciso assumir o volante da sua própria carreira — já ninguém mais vai fazer isso por você.

Essa mentalidade é cada vez mais essencial em ambientes de alta performance, onde oportunidades não são entregues, e sim conquistadas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Ninguém vai cuidar da sua carreira como você mesmo

Kempczinski afirma que esperar que mentores, líderes ou chefes guiem seu crescimento profissional é uma armadilha. Por mais bem-intencionados que sejam, dificilmente estarão tão comprometidos com seu sucesso quanto você deveria estar.

Ou seja, o avanço depende de assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas e oportunidades — algo que distingue líderes executores de profissionais medianos.

Profissionais do futuro criam suas próprias oportunidades

A geração que está entrando no mercado com diplomas e expectativas altas está descobrindo que títulos e boas notas não garantem ascensão.

Bonnie Hammer, ex-vice-presidente da NBCUniversal, complementa a visão do CEO do McDonald’s: é preciso sair da zona de conforto, se voluntariar e se destacar.

Em outras palavras, quem quer acelerar sua evolução precisa sair da passividade e agir antes de ser solicitado. Criar relevância é parte do jogo da liderança.

Organização é uma ferramenta estratégica de produtividade

Além do recado direto sobre autonomia, Kempczinski compartilha uma dica simples e poderosa: seja organizado. Um ambiente limpo e uma rotina bem estruturada não são apenas sinal de disciplina, mas elementos fundamentais para foco e performance.

Manter seu espaço e sua agenda organizados é um hábito comum entre executivos de alto impacto. É também uma forma prática de garantir clareza diante de tantas decisões que um líder precisa tomar.

Liderar exige protagonismo, clareza e execução

A combinação de protagonismo, ação voluntária e organização forma um tripé poderoso para quem busca se tornar um líder respeitado e influente.

Mais do que esperar reconhecimento, os profissionais de alta performance criam valor antes mesmo que ele seja pedido — e, com isso, se tornam indispensáveis.

