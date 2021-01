Para formar desenvolvedores, startup dá curso gratuito e bolsa de R$ 3.500

Até onde as empresas vão para contratar um dos profissionais mais demandados do mercado? Na falta de desenvolvedores fullstack, a Buser, startup de fretamento colaborativo de ônibus, decidiu formar os profissionais em casa com um curso gratuito — e com bolsa-auxílio de 3.500 reais.

A empresa ainda oferece deslocamento gratuito durante os três meses do curso presencial, que será realizado em sua sede em São José dos Campos. A primeira turma do módulo completo começou nesta segunda-feira, 4, e vai concluir os estudos em março.

Segundo Tony Lâmpada, diretor de tecnologia da empresa, uma turma experimental foi selecionada em novembro e formou seis pessoas, das quais quatro foram efetivadas pela Buser.

“Criamos o Buser-Camp com o intuito de testar quanto somos capazes de formar rapidamente desenvolvedores qualificados para a área de tecnologia no mercado de trabalho e se essas pessoas vão despertar o desejo de trabalhar com a gente. Os resultados superaram minhas expectativas”, conta ele.

O programa é para pessoas com mais de 16 anos e ensina como construir aplicações web usando linguagens como Python/Django, Javascript/Vue, Docker e NUXT. A turma terá a experiência de acompanhar a rotina da equipe de tecnologia da Buser e vai desenvolver um projeto ao longo dos três meses.

Em 2020, desenvolvedores com especialidade Python e Javascript foram apontados como alguns dos mais requisitados entre profissionais de TI. E também estão entre os mais bem pagos do mundo.

Para o diretor da Buser, o programa será benéfico para os participantes, para a empresa e também para o mercado. Afinal, quem participa do curso não tem obrigação de permanecer na empresa.

“Teremos profissionais qualificados, com ampla visão de como funcionam as coisas dentro de uma empresa e preparados para enfrentar desafios e adversidades do mundo real. Acredito que a bolsa auxílio e o treinamento intensivo são investimentos pequenos comparado com o valor que essas pessoas irão gerar para a Buser e para o mundo no médio e longo prazo”, comenta ele.

A empresa planeja fazer novas edições do programa, mas ainda não tem datas para a abertura de inscrições. A previsão é que eles avaliam sobre novas oportunidades depois de março, quando a turma atual vai se formar.