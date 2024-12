Para este CEO, equilíbrio entre vida pessoal e profissional é mito em sua empresa

Embora muitas empresas tenham se esforçado ao máximo para melhorar o bem-estar no local de trabalho para seus funcionários, pelo menos um CEO está indo orgulhosamente contra a corrente: Daksh Gupta, o jovem de 22 anos à frente da startup de software de IA Greptile.

Ele deixou bem claro que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um mito em sua empresa — tão claro que ele o explicou em uma descrição de vaga online.

"Recentemente, comecei a dizer aos candidatos logo na primeira entrevista que a Greptile não oferece equilíbrio entre vida pessoal e profissional, os dias de trabalho típicos começam às 9h e terminam às 23h, geralmente mais tarde, e trabalhamos aos sábados, às vezes também aos domingos", escreveu Gupta no X no mês passado em uma postagem vista por mais de um milhão de pessoas. "Eu enfatizo que o ambiente é de alto estresse e não há tolerância para trabalho ruim."

A honestidade bruta rendeu a Gupta uma atenção enorme e uma reação mista na rede social — incluindo "20% de ameaças de morte e 80% de candidaturas a empregos", de acordo com sua postagem esclarecedora no X — e uma página inicial viral no Reddit.

"Gostei da ideia de me tornar realmente extraordinário em algo muito específico porque quero me tornar muito, muito bom", Gupta disse à Fortune. "Em vez de chamar meu local de trabalho de 'dinâmico' e 'rápido', quero ser muito transparente e dizer que é intenso e difícil. Trabalhamos horas extremamente longas porque estamos tentando superar nossa concorrência."

