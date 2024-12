Ex-vice-presidente da Amazon compartilha 6 lições após fracasso em projeto com Jeff Bezos

Ethan Evans, ex-vice-presidente da Amazon, trabalhou no gigante do varejo por 15 anos e enfrentou um dos momentos mais desafiadores de sua carreira em 2011. Um erro em um projeto crucial fez com que o plano de Jeff Bezos para anunciar uma nova funcionalidade fosse interrompido, atrasando sua promoção e quase levando-o a deixar a empresa, segundo informações da Business Insider.

Apesar disso, Evans reconstruiu sua reputação e foi promovido a vice-presidente, encerrando sua trajetória na Amazon em 2020. Hoje, ele compartilha as lições aprendidas durante a crise que moldaram sua abordagem à liderança e gerenciamento de crises.

O fracasso no lançamento da funcionalidade "Test Drive"

Em 2010, Evans liderava o desenvolvimento do Amazon Appstore e, com sua equipe, planejava lançar uma funcionalidade chamada "Test Drive", que permitia aos usuários simular o uso de aplicativos antes de comprá-los. Jeff Bezos, entusiasmado com a ideia, planejava destacar a novidade em sua tradicional "Jeff Letter", carta publicada na página inicial da Amazon para apresentar inovações diretamente aos clientes.

Na véspera do lançamento, a funcionalidade "Test Drive" apresentou falhas críticas de design. Apesar dos esforços da equipe durante a madrugada, o problema não foi resolvido a tempo. O anúncio foi cancelado, e Bezos, frustrado, perdeu a oportunidade de apresentar a funcionalidade ao público no momento planejado.

Evans enfrentou um momento de pressão extrema, com líderes de alto escalão acompanhando de perto a situação. A experiência ensinou a ele seis lições fundamentais para gerenciar crises e reconstruir a confiança no ambiente corporativo.

As 6 lições aprendidas

1. Comunique-se claramente e com frequência

Evans começou a enviar atualizações horárias para Bezos e outros líderes, explicando o status da situação e os próximos passos. Esse esforço ajudou a restaurar gradualmente a confiança em sua liderança.

2. Aceite ajuda

Quando líderes experientes ofereceram suporte técnico, Evans rapidamente integrou engenheiros seniores ao projeto. Eles identificaram uma solução temporária para contornar o problema até que o design fosse corrigido.

3. Evite lançamentos que exijam trabalho contínuo à noite

A equipe, exausta pela maratona de trabalho, enfrentou dificuldades para lidar com a crise. Após o incidente, Evans estabeleceu políticas para evitar cronogramas que sobrecarregassem os funcionários, priorizando turnos alternados para garantir descanso e eficiência.

4. Assuma a responsabilidade

Evans recusou a ideia de transferir a culpa para sua equipe ou superiores. Ele escreveu um relatório detalhado de "Correção de Erros" (COE) para analisar as causas do problema e propor soluções. Compartilhar publicamente suas falhas foi um passo doloroso, mas essencial para reconstruir sua credibilidade.

5. Enfrente seus líderes

Após o fracasso, Evans compareceu a uma reunião com Bezos para discutir outro projeto. Ao demonstrar coragem e disposição para encarar a situação, reforçou que estava comprometido em aprender e melhorar.

6. Reconstrua a confiança com paciência

A promoção de Evans a vice-presidente foi adiada em dois anos. Durante esse período, ele focou em liderar com excelência e consistência, provando sua capacidade de gerenciar negócios críticos.

Bezos: altos padrões e empatia

Evans destaca que Jeff Bezos manteve altos padrões, mas também demonstrou empatia e disposição para perdoar. Durante a crise, Bezos perguntou sobre o bem-estar de Evans, mostrando preocupação com o impacto pessoal do incidente, ao invés de apenas criticar o resultado.

Essas atitudes inspiraram Evans a continuar na empresa, onde permaneceu até 2020, saindo para ensinar liderança a novas gerações. Ele reflete que a experiência não apenas moldou sua carreira, mas também reforçou o valor da resiliência, comunicação clara e aprendizado com os erros.