Quatro datas que, segundo especialista, carregam inteligência emocional profunda

A inteligência emocional tem se tornado uma das habilidades mais valorizadas em ambientes profissionais. Em um mercado em constante transformação, marcado por automação, trabalho remoto e relações interpessoais mais complexas, saber lidar com emoções — as próprias e as dos outros — é um trunfo estratégico.

De acordo com a astróloga e escritora Narayana Montúfar, nascidos nos dias 6, 9, 11 e 16 possuem características de “alma antiga”, o que, em termos práticos, significa uma maturidade emocional fora do comum. As informações foram retiradas de Parade.

Nascidos no dia 6: especialistas em relações humanas

Pessoas que nascem no dia 6 tendem a ter uma energia naturalmente acolhedora. São indivíduos que, mesmo atuando em áreas técnicas ou analíticas, exercem papel essencial na construção de ambientes harmoniosos.

Essas são as figuras que sabem mediar conflitos, interpretar o clima organizacional e promover a colaboração dentro das equipes.

No ambiente corporativo, esse tipo de inteligência emocional é altamente valorizado em funções de liderança, gestão de pessoas, comunicação e recursos humanos, mas também em cargos estratégicos, onde o entendimento das necessidades humanas é vital para o sucesso de qualquer operação.

Nascidos no dia 9: empatia transformada em ação

Os nascidos no dia 9 combinam empatia com atitude. Não se trata apenas de compreender os outros, mas de agir com base nesse entendimento. São profissionais movidos por propósito, com forte senso de coletividade — qualidades cada vez mais exigidas em projetos sociais, áreas de ESG, impacto social, inovação sustentável e liderança ética.

No mercado de trabalho, são reconhecidos por sua capacidade de inspirar equipes e atuar como agentes de mudança. Sua inteligência emocional está ligada à resiliência e à visão de longo prazo, competências determinantes em cenários voláteis e desafiadores.

Nascidos no dia 11: intuição a serviço do desenvolvimento humano

O dia 11, conhecido por ser um número mestre na numerologia, revela pessoas com uma intuição aguçada e grande sensibilidade ao ambiente ao redor.

Esses profissionais são como bússolas emocionais dentro das organizações. São excelentes mentores, coaches, psicólogos organizacionais, líderes de desenvolvimento humano e facilitadores de processos complexos de mudança.

Sua presença costuma ser reconfortante e estratégica, pois conseguem captar sinais sutis de insatisfação, engajamento ou potencial de crescimento, muitas vezes antes mesmo que esses fatores se tornem explícitos.

Nascidos no dia 16: profundidade emocional e visão sistêmica

Os que nasceram no dia 16 têm um tipo de inteligência emocional menos evidente, mas igualmente poderosa. São introspectivos, reflexivos e dotados de uma empatia silenciosa.

Preferem observar antes de agir e tendem a encontrar soluções inovadoras por meio da escuta ativa e da compreensão profunda dos contextos.

Essa postura é ideal para áreas como inovação, estratégia, design de experiência, planejamento, saúde mental corporativa e cultura organizacional. Esses profissionais ajudam empresas a lidarem com complexidades intangíveis, traduzindo emoções em ações práticas e transformadoras.

