O verbo "haver": o uso correto e dicas para não errar

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

No telejornal português, aparece uma frase:

“A seis meses já há clima pré-eleitoral”

Além de toda a concisão e o intelecto do jornalista Nelson Garrone, o qual teceu várias visões políticas, a chamada traz uso benéfico da nossa Língua Portuguesa.

Leia também:

A preposição “a” – na relação temporal – indica futuro, como nas conhecidas expressões: “daqui a seis meses”, “daqui a um determinado tempo”. De outra sorte, é válida a lembrança: caso houvesse a referência pretérita, o uso seria do verbo haver: “há seis meses”, “há um tempo”.

Por essa precisão na temporalidade, é pleonástica a expressão “há tantas semanas atrás”. O termo “atrás” é desnecessário e deselegante nesse tipo de construção.

Nota: no telejornalismo português, vê-se uso privilegiado do verbo haver, no sentido de existir. Além de extrema elegância, a impessoalidade gera uma frase breve, objetiva.

Duas construções a serem comparadas:

“Mesmo faltando seis meses, estamos em clima pré-eleitoral.”

(Menos concisa)

“A seis meses já há clima pré-eleitoral.”

(Mais concisa)

Brevidade é uma qualidade de quem se habitua a revisar textos, evitando excessos, o que é desnecessário.

Sob o ponto de vista da concordância verbal, o verbo haver é invariável, ou seja, não irá para o plural (mesmo em locuções):

“Deve haver campanhas eleitorais.”

“Há campanhas eleitorais no Brasil.”

“Pode haver campanhas eleitorais.”

Ao buscar textos objetivos, considere o bom exemplo do jornalismo português: haver sim!

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS

