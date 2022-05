Universidade de Cambridge: mil bolsas para curso e não precisa de inglês

Mariane Roccelo, do Estudar Fora

Mais uma oportunidade Santander Universidades com inscrições abertas. Dessa vez, as oportunidades são para 1.000 bolsas de estudo na Universidade de Cambridge, do Reino Unido, para um curso 100% online sobre sustentabilidade.

A boa notícia é que não é necessário saber falar inglês ou espanhol para participar.

O programa “Green Transition” tem foco internacional, duração de seis semanas e é oferecido pela Cambridge Judge Business School Executive Education, a Escola de Negócios da universidade.

A instituição é uma das 10 melhores do mundo na área de “estudos sobre Negócios e Gestão” pelo QS Ranking de melhores universidades por assunto.

Sobre o programa Green Transition

De acordo com o Santander Universidades, o objetivo do programa é fornecer “uma visão global de problemas e desafios ambientais, abordando temas como a perda de biodiversidade, desmatamento, energia renovável, economia circular e, também, mostrando quais são as habilidades de liderança necessárias para realizar a necessária transição energética”.

As bolsas cobrem 100% dos custos do programa. Podem se inscrever pessoas que tenham mais de 18 anos, tenham fluência em um dos idiomas português, inglês ou espanhol e residam em um dos países: Brasil, Alemanha, Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Perú, Polônia, Portugal, Reino Unido ou Uruguais. Além disso, não é necessário ter formação prévia para participar.

Programação

Ao longo das 6 semanas do curso, o programa demanda uma carga de estudos de 4 a 5 horas semanais. Após concluir o programa, os alunos que completarem o curso receberão um Certificado de Conclusão da Cambridge Judge Business School Executive Education.

Semana 1:

Orientação e familiarização com a plataforma de aprendizagem, pré-leituras em destaque e esclarecimento sobre os objetivos do programa;

Semana 2:

Grandes desafios ambientais e de sustentabilidade que abordará uma compreensão atualizada das questões ambientais e de sustentabilidade em todo o mundo, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade, desmatamento, energias renováveis ​​e transição energética, capital natural, finanças verdes e desenvolvimento urbano sustentável.

Semana 3:

Impacto da sustentabilidade e como as preocupações ambientais estão afetando mercados e organizações. Será apresentado como os mercados financeiros estão respondendo às pressões ambientais e sociais e como as empresas estão incorporando questões ambientais, sociais e de governança (ESG).

Semana 4:

Ferramentas para liderar mudanças na organização e ajudar a Transição Verde a acontecer. Pensamento sistêmico, gerenciamento de mudanças, ambidestria estratégica, estudos de caso de uma série de exemplos da vida real.

Semana 5:

Como se preparar para desempenhar o próprio papel na Transição Verde. Maneiras de ver, pensar, gerenciar e se comportar, além de ferramentas práticas que podem ser usadas no próprio desenvolvimento pessoal.

Semana 6:

Sessão de encerramento. Os participantes completarão o Programa produzindo um plano de ação pessoal e relacionado ao trabalho.

Mais informações sobre as bolsas Santander Universidades neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 9 de junho.

"1.000 bolsas de 100% para curso online na Universidade de Cambridge" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

