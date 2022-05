Cinco exemplos de regências cotidianas e como nunca mais errar

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Nesta semana, abordo alguns verbos e suas regências. Abaixo, deixo um exemplo em acordo ao padrão.

OBEDECER (DESOBEDECER)

Pede objeto indireto e preposição A:

Condutor, obedeça aos sinais de trânsito.

PAGAR e PERDOAR

Pede objeto direto e indireto. Para simplificar, use a ideia: PAGAR/PERDOAR algo A alguém:

Nelson Gonçalves pagou a conta ao garçom.

O bom filho perdoou a dívida ao pai.

PREFERIR

Pede objeto direto e indireto, normalmente. Sempre se “prefere alguma coisa a outra”:

Prefiro Música a Esporte.

Ao Vasco da Gama prefiro o Goiás.

PROCEDER

Significando "iniciar", pede objeto indireto e preposição A:

O árbitro procedeu à final do campeonato.

Com o significado de "ter fundamento", é intransitivo:

Seus parágrafos argumentativos procedem.

RESPEITAR

Pede objeto direto e, claro, não há preposição:

Condutor, respeite os sinais de trânsito.

