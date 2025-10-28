O curso que une finanças, marketing e gestão para formar líderes disputados

As empresas já não buscam apenas especialistas em finanças ou experts em marketing. O que está em alta são profissionais capazes de unir finanças, marketing e gestão, conectando números, comportamento do consumidor e estratégia organizacional. É exatamente essa a proposta do curso de finanças, marketing e gestão, cada vez mais valorizado por empresas que exigem visão holística e pensamento estratégico.

Em um ambiente corporativo cada vez mais dinâmico, o profissional precisa entender tanto o impacto dos números no negócio quanto o valor da marca no mercado. Um analista financeiro que compreende o comportamento do consumidor, ou um gestor de marketing que sabe ler balanços e indicadores de rentabilidade, torna-se uma peça-chave nas decisões estratégicas.

Essa interdisciplinaridade explica o sucesso do curso de finanças, marketing e gestão, que combina disciplinas como finanças corporativas, planejamento estratégico, gestão de pessoas e marketing digital. O objetivo é formar profissionais completos, com raciocínio analítico e visão comercial.

De acordo com levantamento do LinkedIn Economic Graph (2024), as vagas que mais crescem no Brasil estão ligadas à gestão de negócios, dados e marketing. Isso reforça que as empresas procuram líderes capazes de conectar números, pessoas e resultados.

A formação em administração se destaca como o caminho natural para quem deseja integrar essas três áreas. O curso oferece uma base sólida em finanças, marketing e gestão, desenvolvendo tanto habilidades técnicas quanto comportamentais.

Ao longo da graduação, o estudante aprende a interpretar relatórios financeiros, desenhar estratégias de marketing, liderar equipes e tomar decisões baseadas em dados. Além disso, o contato com disciplinas de economia, contabilidade e comportamento organizacional ajuda a construir uma mentalidade sistêmica — essencial para quem busca uma carreira em constante evolução.

Programas de estágio e parcerias com empresas ampliam ainda mais o potencial prático da formação, permitindo que os alunos vivenciem os desafios reais do mercado. Segundo a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD), mais de 60% dos estudantes de administração conseguem estágio na área antes da conclusão do curso, o que acelera a inserção profissional.

Quem conclui um curso de finanças, marketing e gestão — ou uma graduação em administração com foco nessas áreas — encontra oportunidades em múltiplos segmentos.

No setor financeiro, pode atuar em planejamento estratégico, controladoria e finanças corporativas. No marketing, há demanda crescente por gestores de growth, analistas de performance e profissionais de inteligência de mercado.

Empresas de tecnologia, startups e consultorias valorizam especialmente esse perfil híbrido. Um estudo da Deloitte revelou que 74% das empresas em expansão buscam profissionais capazes de traduzir métricas financeiras em estratégias de crescimento — ou seja, alguém que entenda tanto de marketing quanto de gestão e finanças.

Os profissionais formados em administração com foco em finanças, marketing e gestão tendem a dominar quatro grandes eixos de competência:

Pensamento estratégico e analítico , para tomar decisões embasadas em dados;

Comunicação e liderança , essenciais para coordenar equipes multidisciplinares;

Orientação para resultados , unindo performance financeira e satisfação do cliente;

Capacidade de inovação, adaptando-se a novas ferramentas e tendências digitais.

Essas habilidades são cada vez mais procuradas em um mercado que valoriza a versatilidade e o aprendizado contínuo.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.