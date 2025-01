Uma empresa pequena com e poucos projetos tem a vantagem de manter um controle mais direto e organizado de dados e informações. No entanto, à medida que a organização cresce, o volume de dados também aumenta, espalhando-se em diferentes sistemas e departamentos.

Em sua coluna na Entrepreneur Magazine, Bidhan Baruah, co-fundador e COO da Taazaa, empresa de desenvolvimento de softwares customizados, explica que cada departamento passa a guardar e armazenar seus respectivos silos, ou seja, o RH armazena seus próprios dados, o marketing faz o mesmo, e o mesmo acontece em outras áreas.

Essa desconexão pode criar uma espécie de “quebra cabeças” empresarial, onde as peças estão ali, mas ninguém consegue montá-las para enxergar o quadro completo.

Consolidar esses dados em um ecossistema integrado é fundamental para garantir uma visão holística do negócio. Isso permite não apenas compreender o cenário atual, mas também tomar decisões mais seguras e estratégicas.

Quer liderar no mercado de dados? Treinamento da EXAME + Saint Paul ensina como dominar BI e se destacar em Inteligência de Mercado. Inscreva-se agora!

Os benefícios de um ecossistema de dados

A construção de um ecossistema de dados pode parecer um investimento caro e complexo, mas os benefícios justificam o esforço. Ao integrar e centralizar as informações, as empresas podem:

Entender melhor os clientes: ao reunir dados de vários pontos de contato, é possível analisar preferências, comportamentos e necessidades, permitindo campanhas de marketing mais personalizadas e um atendimento aprimorado.

ao reunir dados de vários pontos de contato, é possível analisar preferências, comportamentos e necessidades, permitindo campanhas de marketing mais personalizadas e um atendimento aprimorado. Aumentar eficiência: a automação de tarefas repetitivas e a eliminação da coleta manual de dados liberam os funcionários para se concentrarem em atividades de maior impacto.

a automação de tarefas repetitivas e a eliminação da coleta manual de dados liberam os funcionários para se concentrarem em atividades de maior impacto. Inovar: um repositório de dados bem estruturado promove colaboração e compartilhamento de conhecimentos, criando oportunidades para novos produtos e serviços.

um repositório de dados bem estruturado promove colaboração e compartilhamento de conhecimentos, criando oportunidades para novos produtos e serviços. Gerir riscos: a análise de dados detalhada ajuda a identificar ameaças potenciais, permitindo a criação de planos de contingência.

Pronto para transformar sua carreira? Treinamento da EXAME + Saint Paul revela o caminho para ser um especialista em Inteligência de Mercado. Garanta sua vaga hoje!

Etapas para criar um ecossistema de dados

Ao construir um ecossistema de dados, Baruah recomenda focar em cinco pilares:

Centralizar os dados: assim como montar um quebra-cabeça exige juntar todas as peças em uma mesa, consolidar informações de diversas áreas em um repositório centralizado, como um data lake, é o primeiro passo para melhorar a acessibilidade e a análise de dados; Automatizar integração: com a ajuda de APIs e webhooks, é possível integrar sistemas diversos de maneira escalável, garantindo que os dados estejam sempre atualizados e precisos; Adotar ferramentas de análise: soluções como Tableau e Power BI auxiliam na visualização de dados, oferecendo insights em tempo real para embasar decisões estratégicas; Promover uma cultura orientada a dados: investir em treinamentos para aumentar a alfabetização em dados e democratizar o acesso às ferramentas de BI é essencial para fomentar a tomada de decisões informadas em todos os níveis da empresa; Garantir conformidade e governança: um programa robusto de governança de dados assegura que a empresa esteja em conformidade com regulações, como a LGPD, protegendo a organização de multas e brechas de segurança.

QUER ENTENDER TUDO SOBRE DADOS? COMECE COM ESSE TREINAMENTO DA EXAME + SAINT PAUL

O papel do profissional de inteligência de mercado

Profissionais de inteligência de mercado têm um papel estratégico ao transformar dados em informações acionáveis. Ao conectar dados dispersos e identificar padrões ocultos, eles capacitam as empresas a antecipar movimentos de mercado e tomar decisões com mais confiança.

Essa habilidade não apenas fortalece o desempenho empresarial, mas também posiciona esses profissionais como peças-chave dentro das organizações, ampliando suas perspectivas de crescimento e relevância no mercado. Construir um ecossistema de dados eficaz não é apenas uma questão de tecnologia, mas também uma transformação cultural.

Empresas que investem nesse processo ganham não apenas eficiência e competitividade, mas também uma base sólida para navegar os desafios de um mercado em constante evolução.

Chegou a hora de você se destacar! Treinamento EXAME + Saint Paul ensina as habilidades de BI que o mercado procura. Não perca sua vaga!

EXAME e Saint Paul promovem treinamento sobre inteligência de mercado

Para aqueles que desejam aprender a transformar dados em insights estratégicos, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência de Mercado, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para liderar o futuro dos negócios.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender como tomar rápidas decisões baseadas em evidências, otimizar processos com base em dados e expandir suas habilidades técnicas e estratégicas para se destacar.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para não acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE INTELIGÊNCIA DE MERCADO