O curso para quem quer ter autonomia e liberdade profissional

Conquistar liberdade profissional é um objetivo alcançável para aqueles que desenvolvem as competências necessárias e escolhem o caminho que melhor se adapta às suas habilidades e interesses. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05h02.
Liberdade profissional é a capacidade de tomar decisões sobre sua carreira, escolher seus projetos e definir sua rotina de trabalho. Ela está diretamente ligada à autonomia, que é a habilidade de gerenciar suas tarefas e responsabilidades de forma independente.
No cenário atual, a busca por liberdade profissional tem se intensificado. Segundo pesquisa da Gallup, 85% dos profissionais desejam maior autonomia no trabalho, seja por meio de horários flexíveis, trabalho remoto ou escolha de projetos.
Nesse sentido, a graduação em administração é ideal quem deseja empreender ou atuar de forma autônoma. O curso desenvolve competências essenciais que permitem ao profissional:
Planejar e gerir negócios próprios: ao elaborar planos de negócios, estratégias de marketing e gestão financeira;
Tomar decisões estratégicas: por desenvolver habilidades analíticas e visão crítica para decisões empresariais;
Liderar equipes e projetos: já que capacita para gerenciar pessoas e processos de forma eficiente e eficaz;
Adaptar-se às mudanças do mercado: como estimula a inovação e a capacidade de resposta rápida às transformações do ambiente de negócios.
Essas competências são adquiridas por meio de disciplinas como gestão estratégica, marketing, finanças, recursos humanos e empreendedorismo, além de estágios e projetos práticos que simulam situações reais do mercado.
Para quem estuda administração, é possível ingressar em áreas profissionais que permitem maior autonomia e liberdade.
Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.
O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.
A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.
Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.
Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.