O curso para quem quer ter autonomia e liberdade profissional

Liberdade profissional é a capacidade de tomar decisões sobre sua carreira, escolher seus projetos e definir sua rotina de trabalho. Ela está diretamente ligada à autonomia, que é a habilidade de gerenciar suas tarefas e responsabilidades de forma independente.

No cenário atual, a busca por liberdade profissional tem se intensificado. Segundo pesquisa da Gallup, 85% dos profissionais desejam maior autonomia no trabalho, seja por meio de horários flexíveis, trabalho remoto ou escolha de projetos.

Nesse sentido, a graduação em administração é ideal quem deseja empreender ou atuar de forma autônoma. O curso desenvolve competências essenciais que permitem ao profissional:

Planejar e gerir negócios próprios: ao elaborar planos de negócios, estratégias de marketing e gestão financeira;

Tomar decisões estratégicas: por desenvolver habilidades analíticas e visão crítica para decisões empresariais;

Liderar equipes e projetos: já que capacita para gerenciar pessoas e processos de forma eficiente e eficaz;

Adaptar-se às mudanças do mercado: como estimula a inovação e a capacidade de resposta rápida às transformações do ambiente de negócios.

Essas competências são adquiridas por meio de disciplinas como gestão estratégica, marketing, finanças, recursos humanos e empreendedorismo, além de estágios e projetos práticos que simulam situações reais do mercado.

Para quem estuda administração, é possível ingressar em áreas profissionais que permitem maior autonomia e liberdade.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.