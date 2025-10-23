A formação para alavancar sua carreira em marketing digital

Optar por uma carreira em marketing significa entrar num dos segmentos mais dinâmicos e estratégicos das empresas. Um levantamento recente mostra que o mercado brasileiro investe fortemente em marketing digital, com mais de 56% das organizações aplicando até 5% do faturamento nessa frente.

Além disso, segundo pesquisa publicada pela Randstad Brasil, o salário médio de um gerente de marketing está em torno de R$ 10.850 por mês. Isso significa que quem busca uma carreira em marketing pode esperar boa remuneração — e neste contexto, fazer o curso de administração oferece uma base mais ampla para atuar com excelência.

Curso de administração: por que ele se conecta com marketing?

O curso de administração oferece formação em gestão, análise de dados, finanças, comportamento organizacional e estratégia — competências essenciais para uma carreira em marketing. Veja como essa formação favorece quem deseja atuar em marketing:

Compreensão de negócios : quem cursa administração aprende sobre estrutura organizacional, finanças, recursos humanos — o que facilita a atuação em marketing com visão estratégica.

Habilidades de gestão e liderança : marketing não é só criação; envolve planejamento, orçamento, mensuração de resultados. O curso de administração prepara para isso.

Versatilidade : quem conclui o curso de administração pode transitar entre diferentes áreas — ideal para quem deseja construir uma carreira em marketing, com possíveis saltos para gestão geral.

Dados e análise: o marketing moderno exige uso intenso de dados, e no curso de administração há disciplinas que abordam análise, indicadores e decisões — um diferencial claro para a carreira em marketing.

Como o mercado vê a união entre administração e marketing

Dados recentes reforçam que a carreira em marketing exige perfis com tanto sensibilidade criativa quanto competência analítica. Por exemplo:

Para cargos seniores em marketing, a faixa salarial varia entre R$ 12.000 e mais de R$ 25.000 mensais;

mensais; Vagas em “administração + marketing” aparecem com frequência em sites de emprego, com vazamento de vagas de “Administração/Marketing” ou “Marketing – administração desejável”.

Isso mostra que as empresas valorizam profissionais que combinaram o curso de administração com foco em marketing — um caminho estratégico para quem quer uma carreira em marketing sólida.

O que você estuda no curso de administração para impulsionar sua carreira em marketing

Embora o foco principal do curso de administração não seja exclusivamente marketing, muitas disciplinas se aplicam diretamente à carreira em marketing e fortalecem esse perfil. Exemplos típicos incluem:

Fundamentos de marketing e comportamento do consumidor;

Pesquisa de mercado e análise de dados;

Planejamento estratégico e gestão de projetos;

Finanças para decisões de investimento em marketing;

Gestão de pessoas e liderança de equipes de marketing

Esses módulos permitem que quem fez o curso de administração entre na carreira em marketing com vantagens em termos de gestão e visão estratégica.

