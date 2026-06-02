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A clareza das crianças para nomear emoções pode ajudar adultos a desenvolver inteligência emocional

Ao chamar tudo de estresse, adultos escondem emoções que precisam ser nomeadas para aliviar a mente

A clareza das crianças para nomear emoções pode ajudar adultos a desenvolver inteligência emocional (divulgação/Divulgação)

A clareza das crianças para nomear emoções pode ajudar adultos a desenvolver inteligência emocional (divulgação/Divulgação)

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 2 de junho de 2026 às 07h00.

Ao cumprimentar as pessoas geralmente ouvimos  “Como vai?” e respondemos "Tudo bem, só um pouco estressado” de maneira quase automática. No entanto, essa resposta instintiva esconde uma armadilha psicológica. 

Sob o "estresse", adultos costumam camuflar sentimentos complexos, como rejeição, cansaço físico, inadequação ou medo do fracasso. O acúmulo dessas tensões não processadas sobrecarrega a mente e o corpo. 

A chave para aliviar esse peso pode estar na forma direta e honesta com que as crianças se expressam. Ao dar nomear seus sentimentos, e senti-los de maneira expressiva, os pequenos ensinam que a autorregulação não está em omitir.

A precisão emocional que adultos perderam 

Dizer "estou estressado" é uma resposta socialmente aceitável para evitar a vulnerabilidade. Contudo, essa generalização se tornou um obstáculo para a resolução de conflitos internos e externos. 

Se um indivíduo não consegue identificar a origem do desconforto que sente , não é possível tratar a causa real do problema. Por outro lado, o universo infantil opera com base na literalidade e na urgência do agora. 

Quando devidamente orientada, uma criança não hesita em expressar seus sentimentos, portanto é comum ouvir eles dizerem: "estou com raiva porque meu brinquedo quebrou" ou "estou com medo desse barulho".

Enquanto na vida adulta, as pessoas gastam energia tentando mascarar a raiz do incômodo, a infância mapeia o sentimento com exatidão, permitindo que o focar na busca de conforto ou de uma solução prática.

Entenda suas emoções antes que elas virem sobrecarga. Conheça o curso de Inteligência Emocional do Na Prática 

A neurociência por trás de ‘dar nome aos bois’

Essa diferença de abordagem tem reflexos diretos na atividade cerebral. No campo da neurociência, o ato de traduzir um sentimento em palavras exatas é conhecido como affect labeling (rotulagem afetiva). 

Quando uma emoção — que geralmente começa como uma sensação física, como um nó no estômago ou o coração acelerado — é traduzida em palavras, o cérebro muda o comando. 

O controle sai da região cerebral que reage por impulso e passa para a área responsável pela lógica e racionalidade. Ao dar “nome aos bois” o corpo sai do modo de "alerta" e traz a calma de volta. 

Aprender a nomear o que se sente

Essa habilidade, porém, não depende apenas de maturidade espontânea. Ela pode ser desenvolvida com repertório, prática e reflexão — especialmente em uma rotina em que pressão, autocobrança e conflitos costumam ser resumidos à palavra “estresse”.

O curso gratuito Inteligência Emocional do Na Prática, parte justamente desse desafio: ajudar a reconhecer emoções, compreender reações e lidar melhor com situações difíceis no trabalho e na vida cotidiana.

Ao transformar sentimentos difusos em informação útil, a inteligência emocional deixa de ser um conceito abstrato e passa a funcionar como ferramenta de autorregulação.

Inscreva-se gratuitamente e pratique uma nova forma de lidar com pressão, frustração e conflitos

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