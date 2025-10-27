O curso mais indicado para quem quer liderar equipes e projetos

Um desafio atual das empresas é a dificuldade em encontrar profissionais com perfil de líder de projetos. A lacuna se tornou ainda mais evidente com a aceleração digital e a necessidade de equipes multidisciplinares capazes de entregar resultados rápidos.

Entre as formações de destaque, o curso de administração se consolida como o caminho mais completo para quem deseja liderar equipes com segurança, seja dentro de uma corporação ou em um novo negócio.

A formação oferece uma base sólida em planejamento estratégico, gestão de pessoas, finanças e inovação — competências essenciais para quem quer assumir posições de liderança.

Segundo o conteúdo programático da graduação, o aluno aprende a gerenciar recursos, definir metas, resolver conflitos e tomar decisões complexas em ambientes de alta pressão.

Além disso, o curso forma profissionais capazes de compreender o funcionamento de diferentes áreas de uma empresa, o que facilita a atuação em cargos de gestão ou coordenação de projetos.

O relatório da Project Management Institute (PMI) estima que o mundo precisará de 25 milhões de novos líderes de projetos até 2030, impulsionados por setores como tecnologia, infraestrutura e energia. No Brasil, a demanda segue em alta: segundo o LinkedIn Economic Graph, cargos como project manager, business analyst e operations lead estão entre os mais procurados em empresas de médio e grande porte.

Esses números reforçam o papel do curso de administração como porta de entrada para quem quer desenvolver habilidades de liderança e gestão de projetos — competências cada vez mais valorizadas em um mercado em transformação.

Quem quer liderar equipes com eficiência precisa desenvolver mais do que conhecimento técnico.

No curso de administração, o estudante tem contato com disciplinas voltadas ao desenvolvimento interpessoal, gestão colaborativa e cultura organizacional, que ajudam a construir essa mentalidade moderna de liderança.

Forma profissionais preparados para liderar equipes em ambientes corporativos e empreendedores;

Desenvolve competências de planejamento e execução de projetos complexos ;

Ensina a analisar dados e resultados para orientar decisões estratégicas;

Cria base sólida para quem quer seguir carreira em cargos de coordenação, gestão e direção.

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

